De comeback van de kleur bruin.

Zodra u erop begint te letten, ziet u ze overal. Op modeshows. In hippe interieurs. Op de Instagramaccount van de doorsnee-influencer. De kleur bruin is aan een comeback bezig. Beroemdheden als Zendaya, Kim Kardashian en Bella Hadid worden gespot in bruine designeroutfits. Op TikTok laten jongeren zien hoe ze hun kledij met de hand bruin verven. Op de promofoto's van de internetreeks The Social House was meer beige te zien dan op een Vlaams communiefeest. Magazines als Vox en Bustle noemen het een van de hipste kleuren van het moment. Zelfs Regi en Niels Destadsbader poseren op het artwork voor hun single De wereld draait voor jou in bruintinten. Dat is verrassend. Zeker als u de ietwat controversiële geschiedenis van de kleur kent. De mens heeft namelijk altijd een haat-liefdeverhouding met bruin gehad. In het oude Rome werd het plebs 'pullati' genoemd, wat letterlijk 'degenen die in het bruin gekleed waren' betekent. Franciscanen begonnen zich in de middeleeuwen in bruine gewaden te hullen als een teken van hun nederigheid en armoede. Binnen de art deco werd bruin dan weer als elegant en luxueus gezien. Sterren als Mariah Carey en Tyra Bank kwamen er nog mee weg in de nineties, maar sindsdien werd bruin als saai, gedateerd en onflatterend gezien. Sterker nog: een kleine tien jaar geleden werd een bruintint tot 's werelds lelijkste kleur uitgeroepen en sinds vorig jaar worden sigaretten in ons land verplicht in een groenbruine verpakking verkocht om ze zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Dat uitgerekend nu mensen opnieuw naar bruin grijpen, is evenwel geen toeval. Bruin wordt ook geassocieerd met minimalisme, duurzaamheid en de natuur. Dingen die we het voorbije jaar alleen maar belangrijker zijn gaan vinden. Bovendien is de kleur prima geschikt voor joggings, fleeces en wandelschoenen, zowat de kledingstukken van het moment. Een kleurexpert noemde bruin in Vox niet voor niets 'het comfortfood onder de kleuren'. Misschien toch opnieuw de sigarettenverpakkingen van kleur veranderen. Beige: Ofwel doet u binnenkort uw plechtige communie, ofwel gaat u trouwen en vindt u wit te gewoontjes. Of Regi is uw stijlicoon. Donkerbruin: U gaat graag op vakantie in de Ardennen, bestelt zonder verpinken een pumpkin spice latte bij Starbucks en vindt alles 'gezellig'. Tenzij u een monnik bent. Dan hebt u gewoon geen keuze. Kaki: De enige verklaring voor deze voorkeur is dat u een man van middelbare leeftijd bent die graag chino's draagt, het liefst in combinatie met een lichtblauw hemd. U noemt uw look 'casual chic'. Taupe: U bent een mol, een grijze muis, u woont al enkele jaren in een rusthuis of u hebt een hoeve gerenoveerd waarvan u het interieur omschrijft als 'rustiek'. - Volgens onderzoek associëren mensen bruin met uitwerpselen, armoede, koekjes bakken, dieren en de herfst. Om maar te zeggen dat de meningen verdeeld zijn. - Nog een verklaring voor de trend: kleurexperts beweren dat we in overweldigende situaties sneller naar bescheiden kleuren grijpen. Bruin is saai, maar daardoor ook veilig. - Van de zestiende tot de twintigste eeuw waren heel wat schilders fan van mummy brown, een tint die werd gemaakt uit de overblijfselen van Egyptische mummies. Onder meer Rembrandt, Vermeer en Delacroix zouden naar verluidt menselijke resten gebruikt hebben voor hun schilderijen. Nog eens: bruin is een controversiële kleur.