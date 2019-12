De Amerikaanse musicalcomponist Jerry Herman is overleden, melden Amerikaanse media. Herman, bekend van musicals als Hello, Dolly! en La Cage aux Folles, werd 88 jaar.

Componist Jerry Herman is op 88-jarige leeftijd overleden. Herman wordt algemeen beschouwd als een van de grote Broadway-componisten uit de twintigste eeuw.

Zijn grootste succes is de musical Hello, Dolly! uit 1964. Daarin speelt Carol Channing een koppelaarster die zelf weer aan een man wil geraken. De voorstelling won tien Tony Awards, een record, en werd 2844 keer gespeeld op Broadway. In 1968 volgde een filmversie die hoofdrolspeelster Barbra Streisand een Oscar opleverde. De gelijknamige titelsong van de musical is vooral bekend in de versie van jazzlegende Louis Armstrong.

Herman scoorde in 1983 ook met La Cage aux Folles. De musical over een homoseksueel koppel won zes Tony Awards en werd daarna nog meermaals bewerkt. Een van de songs uit de musical, I Am What I Am, werd een hit en een LGBT-klassieker in de versie van Gloria Gaynor. Zelf won de Amerikaan twee Grammy Awards en drie Tony Awards. In 2010 kreeg hij een medaille van het Kennedy Center, een van de hoogste eerbewijzen die een Amerikaanse artiest kan krijgen.

In de jaren 80 werd Herman het slachtoffer van de aids-epidemie in de jaren tachtig in New York, maar hij bleef leven nadat een experimentele therapie bij hem aansloeg. Uiteindelijk is hij aan longcomplicaties gestorven.