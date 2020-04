De Britse zangeres Marianne Faithfull is opgenomen in een Londens ziekenhuis nadat ze positief heeft getest op het coronavirus. Dat heeft haar management bevestigd.

De zangeres (73) is stabiel en reageert goed op de behandeling, klinkt het.

Marianne Faithfull is een icoon van de jaren zestig. Ze was amper 17 toen haar carrière startte, dankzij het nummer 'As Tears Go By', geschreven door Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones.

De zangeres (73) is stabiel en reageert goed op de behandeling, klinkt het. Marianne Faithfull is een icoon van de jaren zestig. Ze was amper 17 toen haar carrière startte, dankzij het nummer 'As Tears Go By', geschreven door Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones.