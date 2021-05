Het Britse model en zanger Nick Kamen is dinsdagavond op 59-jarige leeftijd overleden na een langdurige ziekte. Dat meldt het Britse persagentschap PA.

Nick Kamen werd als Ivor Neville Kamen geboren in Harlow in Essex. Hij werd in 1985 bekend door zijn rolletje in een reclame van het spijkerbroekenmerk Levi's, waarin hij zich op de tonen van Marvin Gayes I heard it through the grapevine in een wasserette tot op zijn onderbroek uitkleedde.

Kamen timmerde ook aan een muziekcarrière en bracht in 1986 zijn debuutalbum Each time you break my heart uit. Het titelnummer werd door Madonna geproducet en van backing vocals voorzien: het werd een hit in het Verenigd Koninkrijk. I promised myself uit 1990, dat ook in België een hit werd, deed het zelfs beter in het buitenland dan in eigen land.

Op sociale media betuigden beroemdheden hun medeleven aan Kamens familieleden. 'R.I.P. aan de mooiste en liefste man, Nick Kamen', schreef de Britse singer-songwriter Boy George onder een foto met Kamen. De zanger werd 59. (Belga)

Nick Kamen werd als Ivor Neville Kamen geboren in Harlow in Essex. Hij werd in 1985 bekend door zijn rolletje in een reclame van het spijkerbroekenmerk Levi's, waarin hij zich op de tonen van Marvin Gayes I heard it through the grapevine in een wasserette tot op zijn onderbroek uitkleedde. Kamen timmerde ook aan een muziekcarrière en bracht in 1986 zijn debuutalbum Each time you break my heart uit. Het titelnummer werd door Madonna geproducet en van backing vocals voorzien: het werd een hit in het Verenigd Koninkrijk. I promised myself uit 1990, dat ook in België een hit werd, deed het zelfs beter in het buitenland dan in eigen land. Op sociale media betuigden beroemdheden hun medeleven aan Kamens familieleden. 'R.I.P. aan de mooiste en liefste man, Nick Kamen', schreef de Britse singer-songwriter Boy George onder een foto met Kamen. De zanger werd 59. (Belga)