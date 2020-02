Andrew Weatherall is overleden, meldt zijn PR-bureau. De Britse dj, muzikant en producer werd 56 jaar. Naast zijn eigen werk was hij producer voor Primal Scream en remixte hij tracks van Björk, New Order en My Bloody Valentine.

Andrew Weatherall was een grote naam uit de Londense acid house- en technoscene, die in de jaren negentig liever zijn eigen weg ging dan een superster-dj te worden zoals Paul Oakenfold, met wie hij in zijn beginjaren veel draaide, of grootse shows te spelen à la The Chemical Brothers.

Dat neemt niet weg dat ook Weatherall zijn deel van de roem kreeg, onder meer door een groot deel van Screamadelica te producen, het bekendste album van Primal Scream. Ook voor een aantal van zijn remixes, voor groepen en acts als Björk, New Order, My Blood Valentine en Fuck Buttons, kreeg hij veel aandacht en lof.

Weatherall vormde groepen als The Sabres of Paradise en Two Lone Swordsmen, maar maakte ook alleen muziek onder een waaier van aliassen. Verder richtte hij een massa labels op, waaronder Boy's Own Recordings, genoemd naar het fanzine dat hij ooit volschreef. Zijn laatste volledige album is Qualia (2017).

Weatherall overleed maandag in een Londens ziekenhuis. Het is Weatheralls PR-bureau dat het droeve nieuws meldt op social media. Volgens het bureau overleed de zanger aan een longembolie

We are deeply sorry to announce that Andrew Weatherall, the noted DJ and musician, passed away in the early hours of this morning, Monday 17th February 2020, at Whipps Cross Hospital, London. The cause of death was a pulmonary embolism. pic.twitter.com/cOe6KA0yts — Prescription PR (@prescriptionpr) February 17, 2020

