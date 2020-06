Deze rapster brengt India naar Londen.

Aka: Nayana Sharma

...

In het lang: 'Born in London, made in India', zo omschrijft Nayana IZ zichzelf. De negentienjarige rapper, zangeres en autodidactische multi-instrumentalist laat haar Brits-Aziatische identiteit rijkelijk doorsijpelen in haar muziek en esthetiek. Londense hiphop gaat hand in hand met Indiase klanken, sari's combineert ze met sneakers en ze rekent zowel MF Doom als Lata Mangeshkar tot haar grote voorbeelden. Het resultaat van die samensmelting is een sound die u nog niet vaak hoorde, maar op de een of andere manier toch vertrouwd klinkt. Geen wonder dat Nayana IZ stilaan geldt als een van de origineelste opkomende namen in de Britse muziekwereld. Samen met onder meer Lava La Rue en Biig Piig maakt ze al enkele jaren deel uit van het hippe Londense kunstencollectief Nine8, vorig jaar debuteerde ze ook solo met de instantbanger How We Do.Volgende maand volgt met Smoke & Fly haar eerste ep. Daarop brengt ze een ode aan haar grootmoeder, die in haar jonge jaren in India furore maakte als zangeres en zwaarddanseres. In zekere zin heeft Nayana IZ haar carrière aan haar te danken: van jongs af aan kreeg ze van haar vader te horen dat de ziel van haar grootmoeder in haar verderleeft. De creatieve weg op gaan leek vanzelfsprekend. 'Mijn grootmoeder is mijn grootste inspiratiebron, en ik zie het als mijn plicht om haar erfenis over te dragen', vertelde ze in het magazine i-D. Geloof ons: ook zonder zwaard is Nayana IZ een ware krijger.Een willekeurige quote: 'In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, gaat Smoke & Fly niet alleen over roken en high zijn. (lacht) De rook staat symbool voor alle problemen en obstakels die ik moest overwinnen. Maar kijk, uiteindelijk vlieg ik.'