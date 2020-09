Het nieuwe muziekseizoen 2020-2021 van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten gaat er omwille van de huidige gezondheidscrisis wat anders uitzien. De programmatie zal slechts per maand worden aangekondigd en helemaal nieuw is de introductie van namiddagconcerten aan democratische prijzen.

Net als in de voorgaande jaren was kunstencentrum Bozar klaar om haar podium te vullen met grote internationale orkesten, oude muziekensembles, jazz-sterren en muzikale tradities en ontdekkingen van over de hele wereld. Dat was buiten de coronapandemie gerekend.

Concerten kunnen momenteel voor max 200 toeschouwers gehouden worden en aangezien België nog steeds beschouwd wordt als risicogebied blijven veel internationale muzikanten weg. Toch laat Bozar de schouders niet hangen.

De muziekprogrammatoren werkten hard aan een alternatief programma met een focus op artiesten die in België wonen en daarnaast ook een aantal internationale topmusici. Zowel grote namen als nieuwe talenten mogen hun diverse repertoire komen spelen in Bozar.

Namiddagconcerten

Dat gebeurt bovendien in twee nieuwe formules: namiddagconcerten om 17 uur en concerten die tweemaal op één avond worden uitgevoerd. Aanstaande zaterdag 5 september speelt violist Renaud Crols al twee exclusieve concerten op het dakterras van Bozar, om 15 en 17 uur. Op vrijdag 11 september is er het dubbele openingsconcert van het Belgian National Orchestra om 19 en 21.15 uur.

Om het beperkte publiek te ontvangen worden alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen, verzekert Bozar. De nieuwe concertkalender wordt nu gefaseerd en per maand bekendgemaakt. Zo kan ingespeeld worden op eventueel wijzigende veiligheidsvoorschriften. (Belga)

Net als in de voorgaande jaren was kunstencentrum Bozar klaar om haar podium te vullen met grote internationale orkesten, oude muziekensembles, jazz-sterren en muzikale tradities en ontdekkingen van over de hele wereld. Dat was buiten de coronapandemie gerekend. Concerten kunnen momenteel voor max 200 toeschouwers gehouden worden en aangezien België nog steeds beschouwd wordt als risicogebied blijven veel internationale muzikanten weg. Toch laat Bozar de schouders niet hangen. De muziekprogrammatoren werkten hard aan een alternatief programma met een focus op artiesten die in België wonen en daarnaast ook een aantal internationale topmusici. Zowel grote namen als nieuwe talenten mogen hun diverse repertoire komen spelen in Bozar.Dat gebeurt bovendien in twee nieuwe formules: namiddagconcerten om 17 uur en concerten die tweemaal op één avond worden uitgevoerd. Aanstaande zaterdag 5 september speelt violist Renaud Crols al twee exclusieve concerten op het dakterras van Bozar, om 15 en 17 uur. Op vrijdag 11 september is er het dubbele openingsconcert van het Belgian National Orchestra om 19 en 21.15 uur. Om het beperkte publiek te ontvangen worden alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen, verzekert Bozar. De nieuwe concertkalender wordt nu gefaseerd en per maand bekendgemaakt. Zo kan ingespeeld worden op eventueel wijzigende veiligheidsvoorschriften. (Belga)