De indiefolktroubadour brengt Aaron Dessner van The National mee als special guest.

'De vierde Bon Iver is meer amai, amai dan ai, ai', kon u hier een kleine maand geleden lezen over I, I, de plaat waarmee Justin Vernon en de zijnen For Emma, Forever Ago (2007), Bon Iver, Bon Iver (2011) en 22, A Million (2016) opvolgden, en waarop we eindelijk weer een zanger horen 'die ziel en zaligheid in zijn songs legt'.

Wat dat live zal geven, ontdekt u op 23 april volgend jaar in het Sportpaleis. Dat James Blake en Moses Sumney, twee van de klinkende gaststemmen op I, I, van de partij zullen zijn, valt te betwijfelen, maar Aaron Dessner komt alleszins wél. Dessner, spilfiguur bij The National en sparringpartner van Bon Iver bij zijproject Big Red Machine, zal het voorprogramma verzorgen. Niet met Big Red Machine maar met Big 37d03d Machine, 'een project met nieuwe muziek, gecreëerd en live gebracht in samenwerking met 37d03d vrienden'.

Met al zijn 'sonische en visuele innovaties' belooft de I, I-tour van Bon Iver zijn meest ambitieuze tot nu toe te worden. Nu al benieuwd? Bestel dan vanaf aanstaande vrijdag om 10 uur uw tickets via proximusgoformusic.be of livenation.be.