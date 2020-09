Het legendarische Theme Time Radio Hour van Bob Dylan keert vandaag eenmalig terug. Voor de wereldwijde trailer koos Dylan muziek van... Toots Thielemans.

In een jaar waarin corona ook zijn Never Ending Tour heeft stilgelegd, blijft Bob Dylan (79) verrassen. Eind maart bracht hij de epische single Murder Most Foul uit, in juli volgde Rough and Rowdy Ways, zijn eerste album met eigen materiaal in acht jaar.

Vanavond om 18 uur volgt een derde traktatie. Dylan keert eenmalig (?) terug met een aflevering van Theme Time Radio Hour, het radioprogramma op satellietzender SiriusXM dat hij tussen 2006 en 2009 maakte. Het oude recept blijft behouden: de legende kiest een thema (het weer, geld, baseball...), en leidt met weetjes en vreemde grappen parels uit de blues, folk, soul, country en rock-'n-roll in.

De nieuwe aflevering van liefst twee uren gaat over whisky. Toeval is dat niet: in 2018 lanceerde Dylan zijn eigen whiskylijn, Heaven's Door. Zondag postte hij een officiële trailer op YouTube.

Sindsdien wordt gespeculeerd over de muziekkeuze. Wat is die luimige jazz die je vanaf 0'23" hoort? Die klaterende harmonica, die ouwige gitaarsound?

Toots in 1955

Knack Focus brengt redding, in primeur: het is Toots Thielemans met het nummer Cocktails for Two. De track staat op het album The Sound uit 1955. Bijzonder moeilijk te vinden, maar in 2008 werd het heruitgebracht als The Amazing Sound of 'Toots' Thielemans (aangevuld met het album Time Out for Toots uit 1958).

Wie zich weleens afvraagt welke albums van Thielemans hij in huis moet hebben: dit is er één van. Toots had in de jaren vijftig de bijnaam 'Mr. Bop Chops'. The Amazing Sound of 'Toots' Thielemans laat horen waarom. Je hoort Toots op harmonica (en soms gitaar), mét een blazerssectie achter zich. De line-up op deze track is niet min: Toots op harmonica, Al Godlis, Billy Rauch, Jack Satterfield en Lou McGarity op trombone, de grote Oscar Pettiford op bas, Cliff Leeman aan de drums en Tony Mottola op gitaar.

Voor de diepe Dylanfans: die Tony Mottola zou in de jaren tachtig de vaste gitarist van Frank Sinatra worden. Bob smult er vast van.

In een jaar waarin corona ook zijn Never Ending Tour heeft stilgelegd, blijft Bob Dylan (79) verrassen. Eind maart bracht hij de epische single Murder Most Foul uit, in juli volgde Rough and Rowdy Ways, zijn eerste album met eigen materiaal in acht jaar. Vanavond om 18 uur volgt een derde traktatie. Dylan keert eenmalig (?) terug met een aflevering van Theme Time Radio Hour, het radioprogramma op satellietzender SiriusXM dat hij tussen 2006 en 2009 maakte. Het oude recept blijft behouden: de legende kiest een thema (het weer, geld, baseball...), en leidt met weetjes en vreemde grappen parels uit de blues, folk, soul, country en rock-'n-roll in.De nieuwe aflevering van liefst twee uren gaat over whisky. Toeval is dat niet: in 2018 lanceerde Dylan zijn eigen whiskylijn, Heaven's Door. Zondag postte hij een officiële trailer op YouTube. Sindsdien wordt gespeculeerd over de muziekkeuze. Wat is die luimige jazz die je vanaf 0'23" hoort? Die klaterende harmonica, die ouwige gitaarsound? Knack Focus brengt redding, in primeur: het is Toots Thielemans met het nummer Cocktails for Two. De track staat op het album The Sound uit 1955. Bijzonder moeilijk te vinden, maar in 2008 werd het heruitgebracht als The Amazing Sound of 'Toots' Thielemans (aangevuld met het album Time Out for Toots uit 1958). Wie zich weleens afvraagt welke albums van Thielemans hij in huis moet hebben: dit is er één van. Toots had in de jaren vijftig de bijnaam 'Mr. Bop Chops'. The Amazing Sound of 'Toots' Thielemans laat horen waarom. Je hoort Toots op harmonica (en soms gitaar), mét een blazerssectie achter zich. De line-up op deze track is niet min: Toots op harmonica, Al Godlis, Billy Rauch, Jack Satterfield en Lou McGarity op trombone, de grote Oscar Pettiford op bas, Cliff Leeman aan de drums en Tony Mottola op gitaar. Voor de diepe Dylanfans: die Tony Mottola zou in de jaren tachtig de vaste gitarist van Frank Sinatra worden. Bob smult er vast van.