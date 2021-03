Blu DeTiger is de ideale vrouw om generatie Z aan het bassen te krijgen.

Leeftijd: 23

In het lang: Blu DeTiger was vorig jaar net begonnen aan een tournee met Caroline Polachek als dier enige livemuzikant. Onderweg besloot ze zonder al te veel verwachtingen een bascover van Doja Cats Say So te uploaden op TikTok. De volgende ochtend ontwaakte ze met duizenden likes en honderden reacties. Toen de tournee vervolgens werd afgebroken door Miss Rona - dat is dus slang voor het u welbekende virus - werd dit haar vaste dagindeling: opstaan, een coole outfit aantrekken, een nieuw nummer leren spelen op haar blauwe Fender en het resultaat delen op TikTok. Nu, een jaar later, staat Blu DeTiger bekend als TikTok's most bad-ass bassist, heeft ze met covers van onder meer WAP, Positions en Savage een miljoen volgers verzameld op de app, organiseert ze Zoom-bijeenkomsten om tips te geven aan haar jonge fans en bereikt ook haar eigen funky, tongue-in-cheek indiepop heel wat luisteraars. DeTiger is de ideale vrouw om generatie Z aan het bassen te krijgen. Zelf kocht ze op haar zevende haar eerste, veel te grote basgitaar. Exact tien jaar later ontpopte ze zich tot dj, speelde ze in de hipste clubs van New York en viel ze op door geregeld haar bas boven te halen tijdens sets. Deze week verschijnt haar debuut-ep How Did We Get Here?, waarvan singles Figure It Out, Cotton Candy Lemonade en Vintage alvast vlot gestreamd worden en intussen zélf gecoverd worden door fans. Als tiktokkende tieners binnenkort massaal om een basgitaar smeken, weet u waarom. Een willekeurige quote: 'Toen ik opgroeide, had ik niet echt iemand om naar op te kijken behalve Tina Weymouth van Talking Heads. Ik wil absoluut een rolmodel zijn en jonge mensen inspireren om een instrument op te pakken. Dat is een van mijn belangrijkste doelen.'