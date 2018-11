Blackwave wint popmuziekprijs van de Europese Unie

Blackwave, gestileerd als blackwave., is in de prijzen gevallen op de Music Moves Europe Talent Awards. De Antwerpse hiphopgroep won de prijs in de categorie hiphop/rap, samen met de IJslandse elfkoppige rapgroep Reykjavíkurdætur. Voor Blackwave is het een mooie afsluiter voor een druk jaar, waarin de band onder meer op Rock Werchter, Couleur Café en Gent Jazz speelde.

De MMET's zijn de nieuwe muziekprijzen van de Europese Unie voor populaire en hedendaagse muziek en worden georganiseerd door het Nederlandse showcasefestival Eurosonic Noorderslag. Met de awards wil de EU de internationale carrière van jonge muzikanten te boosten. Zo krijgen de winnaars onder meer een plekje op de line-up van Eurosonic Noorderslag en geld om tournees en promocampagnes te ondersteunen.

Naast Blackwave maakten nog twee Belgische acts kans op een award. Warhaus was genomineerd in de categorie rock en Témé Tan in de categorie R&B/urban, maar beiden grepen naast de prijs. De European Border Breaker Award, tot vorig jaar de muziekprijs van de Europese Unie, werd in de voorbije jaren gewonnen door onder anderen Blanche, Stromae, Selah Sue en Oscar and the Wolf

De awards worden uitgereikt tijdens Eurosonic Noorderslag in Groningen op 16 januari 2019.