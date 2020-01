Hiphop, dancehall, r&b... in zowat alle specialiteiten van Noonah Eze mogen de jaren 10 een gouden decennium worden genoemd. Voor het hiphopgeweten van Studio Brussel was het dus kiezen en verliezen.

Noonah Eze: Per jaar heb ik het bij één album gehouden. Het zijn vooral platen die mij iets nieuws lieten horen. Burna Boy legde de basis voor de nieuwe afropopgolf, Kelela deed hetzelfde voor de nieuwe generatie alternatieve r&b-artiesten. En ik weet dat Migos veel haters heeft, maar je kunt niet ontkennen dat hun sound en triplet flow door massa's rappers zijn overgenomen.

Je nummers 1 en 5 zijn minder verrassend, maar laten we dat vooral niet erg vinden.

Eze:To Pimp a Butterfly is een mijlpaal. Een echt album, zoveel meer dan een verzameling nummers. Voor die paar mensen die hem nog nooit hebben gehoord: neem er je tijd voor. Een lange autorit is ideaal. Channel Orange is dan weer meer een fietsplaat, voor mij althans. Toen dat album uitkwam, was ik pas samen met mijn huidige lief. Talloze keren ben ik naar zijn huis gefietst met Frank Ocean in mijn oortjes.

Uit 2010 plukte je iemand die toen al een veterane was: Erykah Badu.

Eze: Er is in dat jaar veel slechte hiphop en lelijke muziek tout court gemaakt, maar Erykah Badu is nog steeds de perfecte zondagsmuziek. Uitrusten van een nachtje draaien, een brunchke met vrienden en dan een streepje Erykah... daar word ik nu eens echt chill van.