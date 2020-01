Met elk vijf prijzen zijn Billie Eilish en haar broer-medeproducer Finneas de grote winnaars geworden van de 62ste Grammy Awards. Maar de jonge zangeres moest de aandacht delen met rapper Diddy, die in een lange speech brandhout maakte van de muziekprijzen, en artiesten als Rosalìa en Tyler, The Creator, die straffe optredens neerzetten tijdens de awardshow.

Van 'beste kinderalbum' tot 'beste koorperformance': voor iedereen en zijn musicerende moeder valt er op de Grammy Awards een prijs te winnen. Maar de vier hoofdcategorieën blijven toch die van Opname, Song, Album en Beste Nieuwe Artiest van het jaar. Dit jaar gingen die allemaal naar één vrouw: Billie Eilish. Ze is nog maar de tweede dame die daarin slaagt, na Adèle, en de tweede persoon die het in één avond kan, na Christopher Cross. In totaal sleepte de zangeres van Bad Guy vijf Grammy's in de wacht, net als haar broer-producer Finneas, en sneuvelde ze op één beeldje van het record voor meeste Grammy's dat een vrouw op één avond heeft gewonnen. Dat staat nog steeds op de namen van Beyoncé (2010) en Adèle (2012).

De vrouw die vooraf het meeste nominaties binnenrijfde, Lizzo, puurde uit haar acht nominaties drie prijzen. Lil Nas X, die andere favoriet, scoorde twee keer op zes nominaties en miste met zijn wereldhit Old Town Road de award voor Song van het Jaar.

In de hiphopcategorieën waren er twee prijzen voor Nipsey Hussle, die dit jaar overleed. Daarnaast was de prijs voor het beste rapalbum voor Igor van Tyler, The Creator. The Chemical Brothers maakten het beste dance-album (No Geography) én de beste dancetrack van het jaar (Got To Keep On), Tool tekende voor de beste metalperformance. Vampire Weekend troefde onder anderen Bon Iver en Big Thief af in de strijd om de prijs voor het beste 'alternatieve' album.

In de categorie Beste Remix kon ons land een Grammy winnen met dank aan Stephen en David 'Soulwax' Dewaele, maar hun versie van Marie Davidsons Work It moest het afleggen tegen de remix van Madonna's I Rise door Tracy Young. Ook de Nederlandse band Altin Gün kon zijn nominatie verzilveren in de categorie Beste Wereldmuziekalbum, maar die ging naar Celia van Angelique Kidjo, de zangeres uit Benin die onder anderen al samenwerkte met Peter Gabriel en Alicia Keys. Toch kleurde de avond een beetje oranje: de Britse muzikant Jacob Collier won een Grammy voor het arrangement voor All Night Long, een nummer dat hij met het Nederlandse Metropole Orkest opnam.

Uiteraard is een Grammy-avond niets zonder groots opgezette optredens. Alicia Keys en Boyz II Men brachten een eerbetoon aan Kobe Bryant, de Amerikaanse basketlegende die enkele uren ervoor verongelukte in een vliegtuigcrash. Usher, FKA Twigs en Sheila E. eerden Prince met een medley, een sterrenensemble met onder anderen Meek Mill en DJ Khaled herdacht Nipsey Hussle. Billie Eilish imponeerde met het gevoelige When The Party's Over. Tyler, The Creator gaf letterlijk een vlammende performance weg, met hulp van - opnieuw - Boyz II Men en Charlie Wilson. Flamenco-fenomeen Rosalía, die haar debuut El Mal Querer bekroond zag worden tot beste latin-album in de categorie rock/urban/alternatief, bracht de boel dan weer onder stoom op z'n Catalaans: eerst alleen in een soort spiegelpaleis, vervolgens met een groep dansers in haar rug.

Tekst gaat verder onder de video's.

En dan zijn er nog de speeches. Billie Eilish richtte zich tot 'iedereen die muziek maakt in zijn slaapkamer', Lizzo sprak vol vuur over helende kracht van muziek: 'Jullie creëren verbinding. We moeten elkaar de hand blijven reiken. Dit is het begin van muziek die mensen weer in beweging zet.' Maar de toespraak waar ongetwijfeld het meest over zal worden nagekaart, is die van Diddy. De rapper kreeg een lifetime achievement award en maakte van die gelegenheid gebruik om harde kritiek te uiten om de Grammy's, die volgens hem 'hiphop hebben doodgeknepen'. 'Hiphop is nooit gerespecteerd door de Grammy's. Zwarte muziek is nooit gerespecteerd door de Grammy's. Ik start te klok nu officieel: jullie hebben 365 dagen om dit te regelen.'

Diddy verwees ook naar het schandaal rond Deborah Dugan, de baas van de awardshow die vorige week werd ontslagen, waarop ze haar voormalige werkgever aanklaagde. Volgens Dugan werd ze de laan uitgestuurd nadat ze had geklaagd over onder meer seksuele intimatie en gesjoemel met de stemprocedure. 'Dit is al lang aan de gang - niet enkel in muziek, maar ook in film, sport, de hele wered. We hebben jarenlang [zulke] instellingen gedoogd - en dat stopt nu.'

