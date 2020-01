Het hing al even in de lucht, maar nu hebben Billie Eilish en de productiefirma van de James Bond-films ook bevestigd dat de nog altijd maar 18-jarige zangeres het themalied van de nieuwe Bond-film No Time to Die zal inzingen.

Spectre had Sam Smith, Skyfall had Adele, Die Another Day had Madonna, Live and Let Die had Paul McCartney: een film van James Bond zonder themalied van een wereldster is zo goed als ondenkbaar. Nu weten we welke artiest een lied heeft geschreven voor No Time to Die: Billie Eilish. De zangeres hintte eerst zelf naar haar taak door foto's van voormalige Bondgirls te posten op Instagram. Daarna kwam ook de formele bevestiging.

Eilish, vorig jaar achttien jaar geworden, wordt zo de jongste artieste ooit die het themalied van een Bond-film mag schrijven. Verder is er over haar song nog niets geweten, maar de voorgeschiedenis doet het beste verhopen: Sam Smith en Adele wonnen allebei de Oscar voor Beste Filmsong met hun Bond-bijdrage.

De score van No Time To Die wordt geschreven door filmcomponist Hans Zimmer. De Duitser nam het over van Dan Romer, die zonder uitleg aan de buitenwereld aan de kant is geschoven. De film gaat in april in première.

Spectre had Sam Smith, Skyfall had Adele, Die Another Day had Madonna, Live and Let Die had Paul McCartney: een film van James Bond zonder themalied van een wereldster is zo goed als ondenkbaar. Nu weten we welke artiest een lied heeft geschreven voor No Time to Die: Billie Eilish. De zangeres hintte eerst zelf naar haar taak door foto's van voormalige Bondgirls te posten op Instagram. Daarna kwam ook de formele bevestiging. Eilish, vorig jaar achttien jaar geworden, wordt zo de jongste artieste ooit die het themalied van een Bond-film mag schrijven. Verder is er over haar song nog niets geweten, maar de voorgeschiedenis doet het beste verhopen: Sam Smith en Adele wonnen allebei de Oscar voor Beste Filmsong met hun Bond-bijdrage.De score van No Time To Die wordt geschreven door filmcomponist Hans Zimmer. De Duitser nam het over van Dan Romer, die zonder uitleg aan de buitenwereld aan de kant is geschoven. De film gaat in april in première.