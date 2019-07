Goed nieuws voor de fans van Billie Eilish die vreesden niet in de Dance Hall binnen te raken: ze krijgt nu toch een plaatsje op het grootste podium van Pukkelpop.

Billie Eilish staat op zondag 18 augustus dan toch niet in de Dance Hall van Pukkelpop. Het Limburgse festival maakt van de afzegging van punkband Good Charlotte gebruik om de Amerikaanse popsuperster, die nog altijd 18 jaar moet worden, een plaatsje op de main stage te gunnen.

Een geluk bij een ongeluk, zou je dat kunnen noemen, want de Dance Hall dreigde te klein te worden voor de hordes fans die Eilish aantrekt. Voor haar concert in de Brusselse Madeleine, afgelopen februari, waren er 1400 tickets beschikbaar, maar stonden er 12 000 mensen op de wachtlijst. Veel fans stelden zich dan ook vragen bij Eilish' spot in de Dance Hall, vragen die tot nu toe vakkundig werden gepareerd door de organisatie. 'We weten wat Billie allemaal teweegbrengt en zijn zeker niet ongevoelig voor haar grote schare fans, maar we hebben al eerder grotere namen in kleinere tenten gezet. Dat is nog nooit fout gelopen', zei woordvoerder Frederik Luyten onlangs nog op KnackFocus.be.

De keuze om Eilish oorspronkelijk in de Dance Hall te boeken was genomen voor haar wereldwijde doorbraak, vertelde Luyten toen: 'Wie had ooit gedacht dat ze op zo een korte tijd een wereldster ging worden? Uiteraard zijn we nu niet blind voor haar succes: we volgen het continu op en gaan ons er goed op voorbereiden.'

'Het gaat heel erg hard voor Billie Eilish, dat moet toch wel gezegd', zegt Pukkelpopbaas Chokri Mahassine nu in een persbericht. 'We hebben haar uitvoerig gevolgd de voorbije maanden en overal bewees ze die plaats op de Main Stage meer dan waard te zijn', gaat hij verder, wellicht doelend op onder meer haar Glastonbury-set. 'Plaats genoeg dus om haar in volle glorie aan het werk te zien!'

Voor wie het fenomeen achter wereldhits als Bury A Friend en Bad Guy graag live aan het werk wil zien: het optreden begint om 15.05 uur.