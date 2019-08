Anderhalf jaar geleden stonden we op de markt van Lichtervelde, in de regen, toe te kijken hoe de mannen van Shht verbroederden met de leden van trommelkorps De Zwaan, toevallig bezig aan een generale repetitie. Het was de herfst van 2018 en Shht had in zijn thuisbasis Gent al een behoorlijke reputatie opgebouwd als de meest verwarrende cultband die in de stad van de stroppendragers te vinden was.

Vandaag is het zomer 2019, regent het buiten en mocht Shht de laatste debatten open in de Castello met een brassband van negen koperblazers. Enkele honderden nieuwsgierigen hadden zich op de middag uit hun slaapzak gemurwd en zich een weg door de modder gebaand. Die inspanning werd beloond, want Pukkelpop had van Shht exclusiviteit gevraagd en gekregen. 'Bedankt voor de vrije tijd, Chokri!', stond er op een groot scherm te lezen. Hun geplande powerpointpresentatie met vakantiefoto's viel in het water, maar dat kon de pret niet drukken.

Want Shht, dat is de enige Vlaamse band met een mascotte (fotograaf-hofnar William Massy) met z'n eigen fanpancartes op de eerste rijen. Shht, dat is metal meets rave (opener Masterpiece), vaderlandslievende spacepop over salami (J'ai decidé d'être heureux/heureuse), ingestudeerde groepschoreografietjes, een frontman die de security opvrijt terwijl hij met een Micky Mouse-stemmetje zingt en een finale (Talk About) die dankzij de blazers richting Madness afdreef. Was Shht een frisco, dan heetten die 'gekheid op een stokje'.

Confetti, diepe buiging, luid applaus - maar Shht was nog niet helemaal klaar met Pukkelpop. De hele groep wandelde met hun instrumenten de zaal in, blazers en publiek in hun zog, de tent uit, en als rattenvangers van Absurdistan de wei op, voorbij de Marquee, tot aan de ingang. De regen was inmiddels opgehouden. Shht, ze leggen zelfs de weergoden het zwijgen op.

Morning Coffee heette de tweede, nieuwe song op hun setlist. Santé, mannen, het was een smakelijk bakkie!