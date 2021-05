Billie Eilish komt op dinsdag 28 juni 2022 naar het Sportpaleis. De Amerikaanse zangeres zal Antwerpen aandoen tijdens haar nieuw aangekondigde wereldtournee 'Happier Than Ever'. De Sportpaleis Group kondigde intussen nog een reeks concerten aan, waaronder folkrockband The Lumineers, r&b-zangeres Alicia Keys en Star Trek Live In Concert.

De nieuwe tour van Billie Eilish start in februari 2022 in de VS en zal onder meer draaien rond haar langverwachte tweede album - eveneens 'Happier Than Ever' getiteld. Eilish bracht onlangs al de eerste single uit van dat album, 'Your Power'. Het volledige album wordt op 30 juli van dit jaar verwacht. Eilish gaat voor de tour ook opnieuw samenwerken met non-profitorganisatie REVERB, om via een 'Action Village' op elk concert fans te sensibiliseren over de klimaatproblematiek en de ecologische voetafdruk van de mens. De ticketverkoop voor Billie Eilish start op vrijdag 28 mei om 10 uur via livenation.be.

De Sportpaleis Group kondigde intussen ook al enkele andere concerten aan voor de eerste helft van 2022. Het evenementenbedrijf hoopt dan eindelijk van de beperkingen door de coronacrisis verlost te zijn. Eerder uitgestelde concerten van Alicia Keys (Sportpaleis) en The Lumineers (Lotto Arena) kregen een nieuwe datum en in Vorst Nationaal staat een eerbetoon aan rockopera 'The Wall' en een door live orkest begeleide filmervaring rond 'Star Trek' gepland.

