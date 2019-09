De nu 17-jarige Billie Eilish is op zondag 19 juli 2020 headliner van Werchter Boutique pop-up.

Live Nation organiseert in 2020 in het Festival in Werchter nog een ander festival onder de naam Werchter Boutique. Een tiental dagen terug werd aangekondigd dat Taylor Swift op zaterdag 20 juni headliner zal zijn van de eerste Werchter Boutique.

Billie Eilish brak in 2017 door met de EP 'Don't smile at me', dat al meer dan 2 miljard keer gestreamd werd. Ook de single 'When the party's over' werd in oktober 2018 een internationale hit. Haar eerste album 'When we fall asleep, where do we go?' werd in maart van dit jaar uitgebracht en belandde op de nummer één in tal van landen.

In de VS was ze de eerste muzikante geboren na 2000 die een nummer 1-hit scoorde. In februari 2018 trad ze voor het eerst op in ons land. Afgelopen zomer maakte ze veel indruk op Pukkelpop.

De andere namen op de affiche van Werchter Boutique pop-up worden binnenkort bekendgemaakt.