Billie Eilish en Royal Blood maken allebei debuut op Pukkelpop

Twee dagen nadat Pukkelpop haar eerste twee headliners aankondigde, Twenty One Pilots en Tame Impala, is er alweer nieuws vanuit Kiewit. De organisatie stuurde woensdag twee nieuwe namen de wereld in: Billie Eilish en Royal Blood, allebei voor de eerste keer op Pukkelpop.

Van Royal Blood, dat twee jaar geleden nog op Rock Werchter stond, weten we inmiddels wat te verwachten: een orkaan van geluid, gestoeld op strakke donderdrums en tot het uiterste overstuurde gitaren. Billie Eilish zou dan weer eens hét popmoment van de festivalzomer kunnen worden. De Amerikaanse is amper zeventien jaar, maar zit al sinds 2015 bij Interscope Records, het label dat ook Kendrick Lamar en Lana Del Rey huisvest, en stond twee jaar geleden als jongste artiest ooit in de lijst van BBC's Sound of. Op Spotify gaat haar aantal streams inmiddels ruim over het miljard. Geen wonder dat de verzamelde muziekindustrie halsreikend uitkijkt naar haar eerste album, dat op 29 maart zal uitkomen.

Overmorgen, vrijdag 15 februari worden er om 16.00u opnieuw twee Pukkelpopartiesten onthuld. Details over de start van de ticketverkoop worden later bekendgemaakt. Pukkelpop 2019 duurt vier dagen en vindt plaats van 15 tot en met 18 augustus.