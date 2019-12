Naar goede gewoonte lost Spotify begin december zijn 'Wrapped'-lijst met meest beluisterde artiesten, albums en songs van het voorbije jaar. Nu hebben ze er ook de opmerkelijkste cijfers van het afgelopen decennium aan toegevoegd.

De afgelopen tien jaar was de Canadese rapper Drake wereldwijd de meest gestreamde artiest op Spotify met 28 miljard streams. Hij wordt gevolgd door Ed Sheeran, Post Malone, Ariana Grande en Eminem.

Het meest beluisterde nummer wereldwijd was Shape of You van de Brit Ed Sheeran, met 2,3 miljard plays. De meest beluisterde vrouwelijke artiest ter wereld was Ariana Grande.

In België liggen de cijfers lichtjes anders: in ons land was Ed Sheeran de onbetwiste koning van het decennium. Hij was bij ons zowel de meest gestreamde artiest op Spotify als de maker van het meest gestreamde nummer van de afgelopen tien jaar: Shape of you.

2019 dan, dat was wederom het jaar van Post Malone. Hij was wereldwijd de meest beluisterde artiest met 6,5 miljard streams, gevolgd door Billie Eilish en Ariana Grande. Señorita van Camila Cabello en Shawn Mendes werd in 2019 het meest afgespeelde nummer op Spotify. When we all fall asleep, where do we go?, het eerste album van Billie Eilish, werd het meest gestreamde album.

Ook in ons land was Billie Eilish' debuut het meest beluisterde album van 2019. Bovendien mag de 17-jarige popster zich in België kronen tot meest gestreamde artiest van het jaar. Lewis Capaldi scoorde bij ons dan weer het meest gestreamde nummer van het jaar, Someone you loved.

Wie zijn of haar persoonlijke Spotify-statistieken wil raadplegen, kan dat later deze week doen via spotify.com/wrapped.