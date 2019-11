column

Beyoncé en Lana Del Rey in Iran: luisteren mag, kijken niet

Jonas Boel Jonas Boel is medewerker van Knack Focus

Van religieuze fanatici tot uiterst rechtse politici, het is oppassen geblazen met álle bewindslui die zich vanuit hun ideologische achtergrond uitspreken over wat puurheid of schoonheid is, schrijft Knack Focus-redacteur Jonas Boel.

Ook Lana Del Rey wordt gecensureerd in Iran. © -

Wanneer een land het internet platlegt, is er stront aan de knikker. Het gebeurde in Birma, toen er in 2007 protest uitbrak tegen de militaire junta. Het gebeurde in 2011, tijdens de Arabische lente in onder meer Egypte en Libië. En het gebeurt op dit moment (nog maar eens) in Iran, waar demonstraties tegen stijgende brandstofprijzen zijn uitgemond in protest tegen het religieus bewind.

