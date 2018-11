Best Kept Secret vult affiche aan met Interpol en drie andere namen

Kurt Vile and the Violators was eerder al bevestigd door Rock Werchter, een kleine maand later, en lag dus in de lijn der verwachtingen. Verder werd de line-up aangevuld met Interpol, dat woensdag nog in Vorst Nationaal speelde, Mac DeMarco en Cigarettes After Sex. Samen met Bon Iver, de headliner die maandag werd gelanceerd, telt de affiche van Best Kept Secret nu vijf artiesten.

Tickets worden verkocht via de website van het festival en eventim.nl. De voorverkoop voor de accomodaties, zoals de bungalows, begint vrijdag om 10 uur. De dag- en weekendtickets gaan vanaf 1 december om 10 uur de deur uit.