Best Kept Secret ontvangt Kraftwerk in 3D

Met de zesde naam die Best Kept Secret heeft aangekondigd gooit het festival het lichtjes over een andere boeg. Na vijf rock- en indie-acts - Bon Iver, Interpol, Kurt Vile & The Violators, Mac DeMarco en Cigarettes After Sex - mogen de bezoekers van het Nederlandse festival nu ook uitkijken naar Kraftwerk.

De Duitse elektro-pioniers komen naar de Beekse Bergen in 3D en beloven 25 000 brilletjes mee te brengen. Met 3-D The Catalogue brachten de Duitsers vorig jaar een livealbum én Blu-ray uit, gemixt in Headphone Surround 3D-geluid en goed voor een Grammy in de categorie Best Surround Sound Album. Ook het livevervolg was bepaald indrukwekkend. In de Antwerpse Koning Elisabethzaal speelden ze maar liefst acht concerten, waarbij ze elk van hun laatste acht platen integraal opvoerden met 3D-projecties.

Dit jaar nog speelde de groep op TW Classic. 'Droog? Statisch? Afstandelijk? Kraftwerk was het allemaal. Niettemin was het aangenaam toeven in hun spacelab', schreef onze man op de wei toen over hun concert.

De ticketverkoop voor Best Kept Secret is inmiddels begonnen. Alle info vindt u hier.