Best Kept Secret kondigt Death Grips, Sophie, The Raconteurs en 37 andere artiesten aan

Best Kept Secret, het fijnproeversfeestje in de Beekse Bergen, heeft andermaal een blik namen opengetrokken. De lijst van veertig artiesten wordt aangevoerd door Jack Whites supergroep The Raconteurs, die dit jaar nog een nieuwe plaat uitbrengt, de balorige hiphopgroep Death Grips, elektronicafenomeen Sophie en psychrockband Spiritualized.

Ook St. Paul, die al sinds jaar en dag de lijnen uitzet op het dj-podium Four, zit bij de nieuwe namen, net als Toro Y Moi, Georgia Anne Muldrow, Helena Deland en Sports Team, een van dé sensaties van de laatste editie van Eurosonic Noorderslag. Shht en Borokov Borokov, tot nu toe de enige Belgen op de line-up, krijgen het gezelschap van Fornet en Whispering Sons.

Verder werden Krystal Klear, Wooden Shjips, Amy Root, Angie McMahon, Bbymutha, Blue Lab Beats, Bountyhunter, David Vunk, Denzel Himself, Ditz, Elias Mazian, Fenna Fiction, Gotu Jim, Haron, Kate NV, Lewsberg, LIFE, mad miran, Mike Rogers (dj-set), Niels Broos, The Nude Party, Paula Tape, Personal Trainer, Puce Mary, Selma Judith, Tala Drum Corps, Torus, Varg (live) en Wallows toegevoegd aan de affiche, waar eerder al fraaie namen als Bon Iver, Christine and the Queens en Kraftwerk 3D op stonden.

En de organisatie heeft nog meer nieuws te vertellen: er komt namelijk een nieuw podium op het terrein van Best Kept Secret. Naast de vijf reguliere podia, genummerd van One naar Five, en The Casbah, een gitarenbunker pur sang, is er dit jaar voor het eerst de Seven, bedoeld voor experimentele elektronica en niet-westerse muziek.

Meer info op de website van Best Kept Secret.