Black Country, New Road, Amyl & The Sniffers, Squid en Girl Band: het zijn maar enkele van de nieuwe namen voor Best Kept Secret.

Het is kermis in de Beekse Bergen, waar Best Kept Secret deze zomer voor de achtste keer plaatsvindt. Het Nederlandse festival kondigde woensdagavond al de langverwachte terugkeer van The Strokes aan en gooit daar vrijdag nog eens meer dan vijftig andere acts tegenaan.

Een greep uit het aanbod: de geflipte autotunepop van 100 gecs, de zoetgevooisde indie van Soccer Mommy, woestijnblues van Tinariwen, de jazz-superband Badbadnotgood, Pulp-zanger Jarvis Cocker met een nieuw liveproject en Yin Yin, een Nederlandse band die met oriëntaalse vibes speelt en haar eigen muziek 'thaichedelic' noemt. Ook Maggie Rogers, de popzangers die Pharrell Williams deed huilen met haar nummer Alaska en de Nederlandse coldwaveband Meetsysteem maken hun opwachting.

Mogen we nog verwachten in Hilvarenbeek: Amyl & The Sniffers, Black Lips, Girl Band, Objekt x Ezra Miller (live), OM, 박혜진 park hye jin, Sampa The Great, Tropical Fuck Storm, Yellow Days, Automatic, Barker (live), Beach Bunny, Black Country, New Road, COUCOU CHLOE, DJ Assault, DJ Fett Burger, DJ Python, Donna Missal, Easy Life, FAKA, FAUZIA, GHUM, Giant Rooks, Girl Ray, Jessica Pratt, Josey Rebelle, Los Bitchos, Marika Hackman, Mina & Bryte, Minimal Violence, Pottery, Roi Perez, Sheer Mag, Simo Cell, SORRY, Squid, Surfbort, The Milk Carton Kids, Violet, Catfish And The Bottlemen, DIIV en Dope Lemon.

Eerder kondigde Best Kept Secret al groepen als The National, Massive Attack, Fontaines D.C., Black Midi, Belle & Sebastian, Rolling Blackouts Coastal Fever, Metronomy en singer-songwriter Weyes Blood aan. De voorverkoop is al even bezig. Alle info:bestkeptsecret.nl.

Het is kermis in de Beekse Bergen, waar Best Kept Secret deze zomer voor de achtste keer plaatsvindt. Het Nederlandse festival kondigde woensdagavond al de langverwachte terugkeer van The Strokes aan en gooit daar vrijdag nog eens meer dan vijftig andere acts tegenaan. Een greep uit het aanbod: de geflipte autotunepop van 100 gecs, de zoetgevooisde indie van Soccer Mommy, woestijnblues van Tinariwen, de jazz-superband Badbadnotgood, Pulp-zanger Jarvis Cocker met een nieuw liveproject en Yin Yin, een Nederlandse band die met oriëntaalse vibes speelt en haar eigen muziek 'thaichedelic' noemt. Ook Maggie Rogers, de popzangers die Pharrell Williams deed huilen met haar nummer Alaska en de Nederlandse coldwaveband Meetsysteem maken hun opwachting.Mogen we nog verwachten in Hilvarenbeek: Amyl & The Sniffers, Black Lips, Girl Band, Objekt x Ezra Miller (live), OM, 박혜진 park hye jin, Sampa The Great, Tropical Fuck Storm, Yellow Days, Automatic, Barker (live), Beach Bunny, Black Country, New Road, COUCOU CHLOE, DJ Assault, DJ Fett Burger, DJ Python, Donna Missal, Easy Life, FAKA, FAUZIA, GHUM, Giant Rooks, Girl Ray, Jessica Pratt, Josey Rebelle, Los Bitchos, Marika Hackman, Mina & Bryte, Minimal Violence, Pottery, Roi Perez, Sheer Mag, Simo Cell, SORRY, Squid, Surfbort, The Milk Carton Kids, Violet, Catfish And The Bottlemen, DIIV en Dope Lemon. Eerder kondigde Best Kept Secret al groepen als The National, Massive Attack, Fontaines D.C., Black Midi, Belle & Sebastian, Rolling Blackouts Coastal Fever, Metronomy en singer-songwriter Weyes Blood aan. De voorverkoop is al even bezig. Alle info:bestkeptsecret.nl.