Op 29 en 30 mei organiseren elf Belgische jazzfestivals een online festival, Bel Jazz Fest. Onder meer De Beren Gieren, An Pierlé Quartet en Nordmann brengen hun muziek naar de studio's van de Brusselse concertzaal Flagey.

Met het online festival Bel Jazz Fest geeft de Belgische jazzwereld een veerkrachtig antwoord op de coronacrisis. Programmatoren van elf jazzfestivals staken de koppen bijeen en stelden een line-up van Belgische jazzartiesten samen. Onder meer De Beren Gieren, An Pierlé Quartet, Nordmann, Compro Oro, schntzl en Ma?a?k Quintet staan op 29 en 30 mei op het programma. Ze komen samen in het Brusselse cultuurhuis Flagey, het publiek kan de 24 concerten streamen op jazz.be voor 15 euro.

De organisatie belooft een hoge audio- en beeldkwaliteit. 'De studio's zijn gebouwd om opnames te kunnen maken met een perfecte akoestiek', zegt Gilles Ledure, algemeen directeur van Flagey. Hij voegt er nog aan toe dat Flagey alle voorzorgsmaatregelen neemt om artiesten en medewerkers in veilige omstandigheden te laten werken.

Sommige optredens worden eerder opgenomen, andere worden live uitgezonden. Bezoekers kunnen de concerten tot een week na het festival (her)belijken. Online kunnen ze van podium wisselen en met andere festivalgangers chatten. De organisatoren willen het platform ook na het festival gebruiken om de Belgische jazzscene te promoten.

De festivals achter Bel Jazz Fest zijn BRAND! Mechelen, Brosella, Brussels Jazz Festival, Brussels Jazz Weekend, Jazzà Liège, Gaume Jazz Festival, Gent Jazz, Jazz Brugge, Jazz Middelheim, Leuven Jazz en Tournai Jazz Festival. Hun boodschap: Belgische jazz leeft en heeft u nodig. Wie wil kan een extra bedrag doneren om onder meer muzikanten, technici en leveranciers de pandemie te helpen overbruggen.

Bel Jazz Fest 29 en 30 mei. Beide festivalavonden starten om 18.00 uur. De volledige line-up en tickets vindt u op de website.

