Bluesmuzikant Marc Claeys, bekend onder zijn bijnamen Little Jimmy en Don Croissant is overleden. Claeys, die het voorprogramma speelde van bands als The Who en Led Zeppelin, werd 75 jaar.

Marc Claeys, zoals Little Jimmy echt heette, groeide op in het naoorlogse Gent. Aan zijn vader, een bakker, hield hij de bijnaam Don Croissant over, waaronder hij later zou optreden. Zelf wijdde hij zich, na een korte passage als trompettist van de harmonie van Ledeberg, aan de blues. 'Mijn handelsmerk was: alles omverduwen op het podium', vertelde Jimmy drie jaar geleden in Knack. 'Ik was een punker, toen dat woord nog uitgevonden moest worden. Achteraf kreeg ik de factuur, maar dat deerde me niet: ik wilde beroemd worden.'

Met zijn vaste begeleidingsband The Sharks speelde Jimmy in het voorprogramma van The Kinks, The Who, The Small Faces, The Spencer David Group en Led Zeppelin, maar ook en vooral in dat van The Rolling Stones. Niet dat hij daarvan onder de indruk was, zou hij later vertellen: 'Ze coverden die middag vooral klassiekers van Chuck Berry en Bo Diddley. Nummers die ik ook zong en een stuk wilder dan zij. Om zes uur 's middags was hun optreden gedaan. Ik was allang weg, want ik moest 's avonds nog in Gent optreden. Dat concert was toen voor mij een fait divers, meer niet.'

In de jaren tachtig vond hij een vriend in muzikant Chris Whitley, de vader van Trixie, maar het plan om net als hij carrière te maken in New York liep op een sisser af. Toch bleef hij met enkele tussenpauzes, nog lang spelen. In 2019 vierde de Gentse zanger-gitarist zijn 75ste verjaardag, stond hij zestig jaar op de planken en bracht hij, onder impuls van bluesmuzikant Tiny Legs Tim, het album Blues Rebel uit.