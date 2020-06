Verschillende topartiesten geven deze zomer een concert op de Skywalk van de Sint-Romboutstoren in Mechelen. De concerten worden wekelijks op donderdagavond online gezet waar iedereen ze gratis kan bekijken.

Geen festivals dit jaar betekent ook dat Maanrock, Ottertrotterfestival en de wekelijkse Parkpop-concerten in Mechelen niet kunnen doorgaan. De vzw Mechelen Feest moet De Zomer Is Van Mechelen (DZIVM) dus anders invullen en kiest voor Torenconcerten die gratis aan de liefhebbers worden aangeboden via de website van de organisatie.

Artiesten zoals Brihang, Gunther Neefs, Ikraan en Flip Kowlier trotseren de trappen van de Sint-Romboutstoren en spelen hun nummers met een adembenemend uitzicht. De concerten live bijwonen kan omwille van de gezondheidsmaatregelen niet, daarom worden ze via verschillende online kanalen tot bij de Mechelaar gebracht.

De trots van Mechelen

'Het is geen toeval dat er wordt geopteerd voor de Sint-Romboutstoren als decor. Het is een prachtig kader, uniek ook voor de artiesten zelf', zegt Kristof Calvo, voorzitter van Mechelen Feest. 'We vieren bovendien dit en volgend jaar onze toren, de trots van Mechelen. We hebben een mooi muzikaal programma met zowel Mechelse als nationaal bekende artiesten.'.

De Torenconcerten worden gedurende de zomermaanden wekelijks op donderdagavond gepubliceerd via de online kanalen van De Zomer Is Van Mechelen. De eerste editie is er een met hiphopfenomeen Brihang, beschikbaar vanaf donderdag 9 juli. Elke week zal er dus een andere artiest de zomer letterlijk naar de Mechelaar brengen. De volledige programmatie is terug te vinden via dezomerisvanmechelen.be.

