Belgen boven! Dit was de eerste avond van Pukkelpop

De tapkranen staan open, de frieten liggen in het vet en de vlaggen hangen uit. Pukkelpop 2019 is begonnen met andere woorden, en wat nog beter is: onze landgenoten kwamen op de eerste avond meteen uitstekend voor de dag.

Glints op Pukkelpop 2019 © Wouter Van Vaerenbergh

In den beginne schiep Chokri één dag Pukkelpop, en toen hij er na een dikke vijftien jaar wroeten drie uit de Hasseltse grond had gestampt, sprak hij: 'Daar kan nog wel een feestje bij, menne man.' Wat toen begon als een woensdagavondje boîten met de vroege piekers tegen 130 beats per minuut, is vandaag stilaan een volwaardige festivaldag geworden, waarop vooral Belgische artiesten het mooie weer maken.

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×