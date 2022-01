Deze vier Belgische acts mogen we volgens de concert- en festivalorganisatoren niet missen in 2022.

Kim Mathijs (Pukkelpop): 'Toevallig gespot in het voorprogramma van technoproducer Cellini en maakte een heel goede indruk: Niels Orens, een jonge gast die in Limburg een van de winnaars van het podiumparcours Sound Track werd. Hij maakt instrumentale, glitchy electronica, harmonieus vermengd met akoestische instrumenten zoals de cello. De structuren en patronen zijn vrij complex, maar daaronder heersen breakbeats en diepe bassen. Ik ben doorgaans behoorlijk kritisch voor electronica - zeker wat het live-onderdeel betreft - maar wat Niels brengt is niet alleen boeiend om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken.' Kurt Overbergh (Ancienne Belgique): 'Toen een bevriende promotor uit Barcelona me vroeg welke Belgen hij in de gaten moest houden, zei ik meteen: Avalanche Kaito. Een Brussels trio onder leiding van Kaito Winse, een muzikant en zanger uit Burkina Faso. Hun geluid is compleet uniek: een mix van traditionele Afrikaanse folk met stevige postpunkinvloeden. Naast gitaren, drums en samples hanteren ze ook harpachtige instrumenten, allerlei fluiten en zelfs een streepje mondharp. Live is de band een bom. Op het internationale festival Womex hebben ze een diepe indruk nagelaten. Bovendien hebben ze inmiddels getekend bij Glitterbeat Records, het Duitse label dat vooral bekendstaat als thuishaven van Altin Gün.' Irene Rossi (Couleur Café): 'Ik zat dit jaar in de jury van Sound Track Brussel, en een van de drie laureaten is me heel erg bijgebleven: Adja Fassa, die muziek maakt als kortweg Adja en zowel de prijs van de jury als de publieksprijs won. Ze heeft een theateropleiding achter de rug en werkte al veel als actrice, maar kiest nu resoluut voor muziek. Daar doen we allemaal voordeel mee, want Adja heeft een veelzijdige stem met een enorm bereik en heel wat présence. Haar muziek heeft raakvlakken met soul, jazz en hiphop, én ze staat op het podium met een sterke liveband, wat haar onderscheidt van sommige andere zangeressen in hetzelfde genre. Heel organisch, heel warm en heel sensueel.' Kevin Devos (Gent Jazz): 'Elk jaar werkt Gent Jazz samen met het Gentse conservatorium om beginnende bands een coachingtraject aan te bieden. Het wemelt van talent op de school, zoals Dishwasher_, een enthousiast trio dat een workshop volgde bij Bert Cools. Werend Van Den Bossche (saxofoon, toetsen), Arno Grootaers (drums) en Louise van den Heuvel (bas) passen perfect in het verlengde van hybridebands à la Stuff. Sterke grooves, catchy geluid en energieke shows: Dishwasher_ is bepaald geen cocktailorkest. (lacht) Deze zomer stond het jazzcombo op de tweede corona-editie van Gent Jazz, naast bands als Nordmann en Bandler Ching. Ik stond perplex van hun concert.'