Bekijk in première 'Blackest Skies', de nieuwe videoclip van Hydrogen Sea

Twee jaar geleden stelden Birsen Uçar en PJ Seaux zich aan de wereld voor als Hydrogen Sea en deden ze de Belpop esthetisch verantwoord zwijmelen met hun debuut In Dreams. 2019 brengt een nieuw album voor de groep, met een even dromerig en lieflijk, maar wel iets organischer geluid. Onderweg vervelde het duo Uçar-Seaux namelijk tot een vijfspan, met drummer Steven Van Gelder, violiste Patricia Vanneste (ex-Balthazar) en Joris Caluwaerts, toetsenist van onder meer Stuff. 'Tot voor kort waren we live gebonden aan wat er uit de computer kwam. Nu kunnen we daar eindelijk van loskomen', vat Uçar het tevreden samen.

Fans vinden in de teksten van de chanteuse grote lessen terug over de kleine dingen des levens. 'Ik schrijf over de donkere en mooie kanten, van mezelf en van het leven. Van daaruit wil ik afstand nemen en naar de wereld kijken zoals een astronaut in de ruimte dat kan doen. De aarde in overview aanschouwen lijkt mij een heel mooi gevoel. Je ziet dan gewoon dat grenzen verdwijnen en dat we in eerste instantie allemaal zijn. De negativiteit die nu alle discussies lijkt te overheersen, is echt nergens voor nodig.'

Woordenboek

Ook de nieuwe single Blackest Skies, over liefde van twee mensen die tijd en ruimte overstijgt, is hoorbaar geschreven vanuit vogelperspectief. Tegelijk is de bijhorende clip, waarvoor regisseur Jeffrey Roekens naar een museum trok met een koppel dat hij op Instagram vond, bijzonder intiem.

Roekens schetst de toenadering van twee geliefden in een kaleidoscopische beeldengolf. Nu eens portretteert hij een van de twee meisjes in een tedere, met een rode kleurenfilter omzwachtelde close-up, dan weer laat hij het stel flirten met de natuurwetten in rondtollende zwart-witbeelden. Het is een ode aan de jeugdige, ongedwongen liefde van de hoofdrolspeelsters geworden, die telkens weer van het scherm spat, vanuit welk camerastandpunt ze ook in het vizier wordt genomen.

Maar misschien is de échte drijvende kracht in de clip wel de tekst. Af en toe worden woorden uit de lyrics met hun woordenboekdefinities in vurige letters uitgelicht, net zoals in de video van de vorige single Flogsta. 'We wilden een constant visueel element over de verschillende clips heen, dat het verhaal van de video's zou versterken', legt Uçar uit.