Boomtown vindt dit jaar plaats langs de Gentse binnenwateren, én online. Stream hier de kadeconcerten van Dirk, Emy, Mattias De Craene, Crooked Steps en meer.

Het coronavirus trok een streep door de Gentse Feesten zoals we ze gewoon zijn - met grote druktes, verloren vrienden en zwetende lichamen op de Vlasmarkt in de vroege uurtjes. Ook muziekfestival Boowtown kan dit jaar niet doorgaan in en rond de Gentse Handelsbeurs. Als virusbestendig alternatief organiseerde Boomtown een 'Drijf-In'-editie met optredens op kades langs Gentse waterwegen.

Kades en grasperkjes aan Dok Noord vervangen de Gentse Kouter, de Opera en de Handelsbeurs. Zes Gentse bands treden op Boomtown Drijf-in op voor enkele kayaks, en voor een groter publiek in de eigen zetel. De concerten werden opgenomen en zijn vanaf vandaag online te volgen. Bekijk de shows van Dirk (gestileerd als 'dirk.'), Emy, Mattias De Craene, Meskerem Mees, Berlinde Deman en Crooked Steps hier.

Het coronavirus trok een streep door de Gentse Feesten zoals we ze gewoon zijn - met grote druktes, verloren vrienden en zwetende lichamen op de Vlasmarkt in de vroege uurtjes. Ook muziekfestival Boowtown kan dit jaar niet doorgaan in en rond de Gentse Handelsbeurs. Als virusbestendig alternatief organiseerde Boomtown een 'Drijf-In'-editie met optredens op kades langs Gentse waterwegen.Kades en grasperkjes aan Dok Noord vervangen de Gentse Kouter, de Opera en de Handelsbeurs. Zes Gentse bands treden op Boomtown Drijf-in op voor enkele kayaks, en voor een groter publiek in de eigen zetel. De concerten werden opgenomen en zijn vanaf vandaag online te volgen. Bekijk de shows van Dirk (gestileerd als 'dirk.'), Emy, Mattias De Craene, Meskerem Mees, Berlinde Deman en Crooked Steps hier.