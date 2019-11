Robert Freeman, een fotograaf die vier albumhoezen voor The Beatles op zijn palmares heeft staan, is vrijdag op 82-jarige leeftijd overleden.

Robert Freeman, die zijn carrière begon voor de Britse krant The Sunday Times, was ook de fotograaf van de eerste Pirelli-naaktkalender in 1964, maar zal vooral herinnerd worden als een van de huisfotografen van The Beatles. Dat The Fab Four fan waren van zijn werk, kwam door de foto's die Freeman begin jaren zestig maakte van jazzmuzikanten als Dizzy Gillespie, Elvin Jones, Coleman Hawkins and John Coltrane.

Uiteindelijk zou hij vier hoezen voor de Liverpoolse band maken: With the Beatles (1963), het tweede album waarop een schaduw valt over de gezichten van de groepsleden. Ook maakte hij de hoezen van Beatles for sale (1964), Help! (met de armenzwaaiende Beatles, 1965) en Rubber Soul (1965).

In het in memoriam op zijn eigen website haalde Beatles-bassist Paul McCartney herinneringen op aan onder meer Rubber Soul. 'Robert had de gewoonte om de fotos die hij nam te projecteren op een stuk wit karton, exact zo groot als een album, om een precies idee te hebben van het eindproduct', zei hij. Maar op een gegeven moment viel dat karton, waardoor de foto 'een uitgerokken aspect' kreeg.

De hoes van Rubber Soul van The Beatles © -

'De mensen denken vaak dat de foto van Meet the Beatles een foto was die zorgvuldig in de studio is gemaakt. In werkelijkheid nam Robert hem snel in de gang van een hotel waar we verbleven, en waar het natuurlijke licht uit de ramen aan het einde van de gang kwam. Ik denk dat het niet langer dan een halfuur heeft geduurd', schreef McCartney ook nog. Naast hem bracht ook drummer Ringo Starr hulde aan Freeman op Twitter. 'God zegene Robert Freeman, vrede en liefde aan zijn ganse familie', schreef hij.

De precieze oorzaak van Freemans overlijden is niet duidelijk.