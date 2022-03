De Amerikaanse rockgroep Deftones doet niet langer een beroep op de diensten van zijn vaste bassist Sergio Vega. Dat melden Loudersound.com en meerdere andere muzieksites woensdag. Vega heeft zijn vertrek ook bevestigd in een videoboodschap.

Vega speelde sinds 2009 bij Deftones. Hij was de vervanger van Chi Cheng, die eind 2008 zwaargewond raakte bij een verkeersongeval en in 2013 overleed.

De geruchten over zijn vertrek deden al enkele maanden de ronde. De Californische rockband had op de streamingsite Spotify namelijk een nieuwe groepsfoto geplaatst, waarop Vega niet meer te zien was. In een videoboodschap op Instagram bevestigt Vega nu dat hij al sinds begin vorig jaar weg is bij de band. Hij zegt dat hij contractueel als een volwaardig lid van Deftones beschouwd wilde worden, maar dat die mogelijkheid hem ontzegd werd. Hij focust zich voortaan op zijn project Quicksand en op zijn activiteiten als producer, klinkt het nog.

Het is nog niet bekend wie de vrijgekomen positie bij de band zal innemen.

