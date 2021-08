Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge band elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Woolvs.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan acht beloftevolle bands, die elk vier keer optreden.

Woolvs is een jonge, Brusselse roedel van muzikale veelvraten waarvan de sound heel organisch, jazzy en een tikje experimenteel aanvoelt. Vier van de vijf bandleden wonen in Brussel en de groep haalt dan ook veel inspiratie uit de hoofdstad. En uit de natuur.

'Ik zie de natuur als iets dat constant in beweging is, in contrast met statische, door de mens gemaakte dingen', zei zanger-gitarist Willem Malfliet in Bruzz. 'Nergens is dat duidelijker dan in een stad.'

Dat de nummers uit hun debuutalbum Evening Planet kietelen, verwarmen en tegelijk snijden, was ook in Fort Napoleon te merken. Woolvs is een groep die zich niet laat vastpinnen op een genre en bijgevolg moeilijk met andere bands te vergelijken is. Als we dan toch een poging wagen? Balthazar, maar dan helemaal anders.

Woolvs speelt nog op 5 en 6 augustus op Theater aan Zee. Alle info: theateraanzee.be.

