Baby Queen maakt cynische, maar catchy popsongs en is genomineerd voor BBC Sound of 2022. Ze gaat ook op tournee met Olivia Rodrigo.

Echte naam: Bella Latham

...

Op haar achttiende verhuisde Bella Latham van Zuid-Afrika naar Londen om het daar als artiest te maken. Dat bleek moeilijker dan verwacht: twee jaar geleden werkte ze nog steeds in een platenwinkel en krabbelde ze tijdens haar shift lyrics op post-its, in de hoop ooit haar eigen plaat in de winkelrekken te zien staan. Tijdens de pandemie verloor Latham haar job, maar gelukkig scoorde ze via Zoom al snel een platencontract bij Polydor Records. In mei van vorig jaar debuteerde ze met Internet Religion, een satirische popsingle over geprivilegieerde, wereldvreemde influencers. In anderhalf jaar tijd heeft ze er als Baby Queen haar handelsmerk van gemaakt: cynische, maar catchy popsongs met onverbloemde lyrics over antidepressiva, zelfhaat, onrealistische schoonheidsidealen en actrice Jodie Comer, Villanelle uit Killing Eve. Een combinatie die blijkt aan te slaan. Ze bracht de ep Medicine en de mixtape The Yearbook uit. Haar nummer You Shaped Hole schopte het tot op de soundtrack van FIFA 22. Courtney Love is fan en nodigde haar uit om samen boeddhistische gezangen te oefenen en naar Almost Famous te kijken. Ze is genomineerd voor BBC Sound of 2022 en kreeg een eigen radioshow over videogamemuziek op de BBC. Volgend jaar kunt u haar aan het werk zien in Vorst, waar ze het voorprogramma van Olivia Rodrigo mag spelen. En intussen werkt ze aan haar debuutalbum, dat eveneens in 2022 zal verschijnen. De post-its hebben hun werk gedaan. Een willekeurige quote: 'Ik haat mezelf en ben de onzekerste persoon. Het rare is dat ik dacht dat het aan mij lag, maar dat blijkbaar iedereen zich zo voelt. Ik denk dat mijn muziek daarom zo herkenbaar is. Alle kids die ernaar luisteren, denken: oh my god, ik haat mezelf ook!'