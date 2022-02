Charli XCX en Rina Sawayama nemen in hun nieuwe single Beg for You de eurodanceklassieker Cry for You van September onderhanden. Een populaire formule: de laatste jaren recycleerden véél artiesten de gekste hits van toen. Een minioverzicht.

De ervaringsdeskundige - Ava Max met My Head & My Heart

Ava Max is de koningin van de 'interpolatie', een techniek die ergens tussen sample en cover zweeft. Zo interpoleerde ze Aqua's Barbie Girl, Bonnie Tylers If You Were a Woman, Bon Jovi's You Give Love a Bad Name en ABBA's Lay All Your Love on Me. Nog opmerkelijker is haar interpretatie van Around the World (La La La La La) van de Duitse popgroep ATC, op zijn beurt een cover van de Russische...

Ava Max is de koningin van de 'interpolatie', een techniek die ergens tussen sample en cover zweeft. Zo interpoleerde ze Aqua's Barbie Girl, Bonnie Tylers If You Were a Woman, Bon Jovi's You Give Love a Bad Name en ABBA's Lay All Your Love on Me. Nog opmerkelijker is haar interpretatie van Around the World (La La La La La) van de Duitse popgroep ATC, op zijn beurt een cover van de Russische hit Pesenka.Het duurt even vooraleer u het doorhebt en zelfs dan is het moeilijk te geloven, maar in het doorbraakhitje van de Duitse zangeres Leony herkent u wel degelijk Dragostea din tei, de bizarre zomerhit van de Moldavische boyband O-Zone die in 2004 niet uit uw hoofd te krijgen was. Al is Leony's versie minder hyperkinetisch en tekstueel iets samenhangender dan de 'jouw gezicht en de gevoelens uit de boom doen me denken aan jouw ogen' uit het origineel. De naam Brando doet allicht geen belletje rinkelen, maar zijn nummer Look into My Eyes ongetwijfeld wel. Daarin brengt de jonge Amerikaanse zanger een ode aan de ninetieshit Would I Lie to You Baby van het soulduo Charles & Eddie, een nummer dat weleens het 'meest romantische nummer van 1992' wordt genoemd. Brando doet dat verkleed als Teletubbie. Nog voor Crazy Frog zijn comeback had gemaakt, bracht de Britse zangeres begin vorig jaar een single uit waarin u, afhankelijk van uw referentiekader, Axel F van Crazy Frog dan wel het originele Axel F uit Beverly Hills Cop kunt herkennen. Fijn detail: er bestaat ook een liveversie vanuit het Sydney Opera House. Een heel orkest dat een stukje Axel F uitvoert: speciaal. Onderweg van Abel is een klassieker voor fans van Nederlandstalige meekweelballades. Zo ook voor Frenna en Lil Kleine, bleek in 2018, toen de Nederlandse rappers een eigen versie met nogal veel autotune en lyrics als 'je doet de deur dicht, ik zag jou als mijn wifey' en 'de straten lijken te huilen, de bitches maken geluiden' uitbrachten en daarmee Spotify-records verbraken. Héél andere vibe.