Art Neville, zanger en toetsenist van The Meters en Neville Brothers, is maandag overleden. Neville werd 81 jaar. De doodsoorzaak is voorlopig onbekend, maar de muzikant sukkelde al jaren met zijn gezondheid.

In een mededeling, geciteerd door Amerikaanse muziekmedia, meldt Nevilles manager dat Neville vredevol is heengegaan met zijn vrouw aan zijn zijde.

Met Mardi Gras Mambo (1955) schreef Nevilles eerste groepje The Hawkets het officieuze themalied van het carnaval in New Orleans. Later in de jaren vijftig en zestig nam hij nog enkele bekende nummers op, zoals Cha Dooky Do en All These Things.

Zijn grootste successen boekte Neville echter in groepsverband. Met zijn broers Aaron, Cyril en Charles stichtte The Meters, die met onder meer Fire On The Bayou en Cissy Strut klassiekers afleverden en een belangrijke inspiratie waren voor acid jazz. De groten der aarde - van Paul McCartney tot Robert Palmer- trokken graag naar New Orleans om met de band samen te werken, The Rolling Stones nodigde de groep zelfs uit als voorprogramma.

Later vormde hij The Neville Brothers. Met het bestverkochte album van die band, het door Daniel Lanois geproduceerde Yellow Moon, wonnen de Nevilles een Grammy Award in 1989. In totaal mocht Art Neville daar drie keer een prijs ophalen, waaronder een Lifetime Achievement Award.

Neville bleef tot op hoge leeftijd toeren met onder meer The Funky Meters, een groep met oud-leden van The Meters en zijn zoon Ian op gitaar. Eind vorig jaar nam de muzikant afscheid van het publiek.