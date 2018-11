Arctic Monkeys droppen nieuw nummer 'Anyways'

Arctic Monkeys heeft de titeltrack van hun laatste plaat Tranquility Base Hotel & Casino gebombardeerd tot nieuwe single. Op zich niets bijzonders, maar de b-kant is een splinternieuw nummer: Anyways.

De song volgt volledig de richting die de lads uit Sheffield dit jaar zijn ingeslagen: meer piano dan ooit, een rustig kabbelende ritmesectie en Alex Turner die zich een weg croont door lijnen als 'Just another microcosm somewhere in the ether / Putting a world to rights with Bing Crosby eyes'

Met het nummer voegt Arctic Monkeys nog een episode toe aan wat nu al een boerenjaar voor hen is. Voor het experimentele Tranquility Base, dat in mei uitkwam, kreeg de band applaus van alle kanten en ook hun festivalsets op onder meer Best Kept Secret en Rock Werchter werden bijzonder goed onthaald. Vorige maand nog bracht de groep een documentaire uit, Warp Speed Chic.