De Zoo van Antwerpen organiseert eind oktober een coronaproof concertreeks in de Koningin Elisabethzaal. De opbrengst moet dienen als steun voor de Zoo, die het financieel moeilijk heeft door de coronacrisis.

Op de affiche van de concertreeks, die de naam 'Zoo La La' kreeg, staan de eigen Zoo La La Band, Johan Verminnen, Barbara Dex, Jean Bosco Safari, Bart Peeters, Sandrine en Natalia.

De Zoo maakt zich sterk dat de Antwerpse Koningin Elisabethzaal erg geschikt is om in coronatijden concerten te organiseren. De zaal werd in 2016 volledig vernieuwd en bevat nu onder meer een verluchtingssyteem, hoge plafonds, een grote verwelkomingsruimte waar je afstand kan houden, ruime sanitaire blokken en voldoende (in)gangen om het publiek via vaste routes naar en van hun plaats te begeleiden.

Elke bezoeker zal een mondmasker moeten dragen. De Elisabethzaal kreeg van de Vlaamse overheid een uitzondering om haar capaciteit te verhogen naar 1.029 concertgangers, oftewel 50 procent van de capaciteit.

'De Koningin Elisabethzaal is gebouwd om mensen bij elkaar te brengen en te verwonderen', stelt Anja Stas van Zoo Antwerpen. 'Mensen kijken ernaar uit om weer buiten te komen en samen met anderen veilig te genieten van een liveconcert.' (Belga)

De concerten vinden plaats op 24, 25, 29 en 31 oktober. Alle info vindt u op www.koninginelisabethzaal.be.

Op de affiche van de concertreeks, die de naam 'Zoo La La' kreeg, staan de eigen Zoo La La Band, Johan Verminnen, Barbara Dex, Jean Bosco Safari, Bart Peeters, Sandrine en Natalia.De Zoo maakt zich sterk dat de Antwerpse Koningin Elisabethzaal erg geschikt is om in coronatijden concerten te organiseren. De zaal werd in 2016 volledig vernieuwd en bevat nu onder meer een verluchtingssyteem, hoge plafonds, een grote verwelkomingsruimte waar je afstand kan houden, ruime sanitaire blokken en voldoende (in)gangen om het publiek via vaste routes naar en van hun plaats te begeleiden. Elke bezoeker zal een mondmasker moeten dragen. De Elisabethzaal kreeg van de Vlaamse overheid een uitzondering om haar capaciteit te verhogen naar 1.029 concertgangers, oftewel 50 procent van de capaciteit.'De Koningin Elisabethzaal is gebouwd om mensen bij elkaar te brengen en te verwonderen', stelt Anja Stas van Zoo Antwerpen. 'Mensen kijken ernaar uit om weer buiten te komen en samen met anderen veilig te genieten van een liveconcert.' (Belga)