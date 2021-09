Het Antwerpse Blond maakt Nederlandstalige synthpop. Ze zijn elkaars grootste fan.

Leden: Fien Van der Aa (percussie/vocals), Linde Notenbaert (toetsen/vocals) en Caitlin Talbut (bas/vocals)

...

Leden: Fien Van der Aa (percussie/vocals), Linde Notenbaert (toetsen/vocals) en Caitlin Talbut (bas/vocals) Leeftijd: 23, 22 en 26 Locatie: Antwerpen Instagram: @blond.band Alle drie studeerden ze kleinkunst aan het Antwerpse conservatorium toen Caitlin Talbut liet vallen dat ze droomde van een eigen girlband. 'Tof idee, zeker doen', reageerden Fien Van der Aa en Linde Notenbaert. Pas vorig jaar viel hun frank: misschien moesten ze het eens met hun drieën proberen. 'We waren toch al elkaars grootste fan', vertelt Notenbaert. 'En dus werd Blond vorig jaar geboren op de zolder van mijn moemoe en vovo, waar we samen naar muziek luisterden en aan onze eigen sound sleutelden.' Daarin komen al hun invloeden samen: Van der Aas voorliefde voor eightiespop, Notenbaerts hiphop- en spoken-wordachtergrond, Talbuts talent voor harmonische samenzang dat ze overhield aan haar jaren in een katholiek koor en uiteraard hun gedeelde liefde voor kleinkunst. Blond is er voor fans van Robyn, Liesbeth List én De Jeugd van Tegenwoordig. In mei verscheen hun debuutsingle Alles moet groter, een theatraal, humoristisch, maatschappijkritisch, maar vooral intrigerend synthpopnummer over de keerzijde van feelgoodshoppen en onze onverzadigbare hunkering naar meer. Volgende week droppen ze opvolger Boys Boys Boys, die voor alle duidelijkheid niets te maken heeft met Sabrina of Betty van Big Brother. 'Al vinden we die associatie wel leuk', zegt Talbut lachend. 'Het is een elektronische, dansbare song over de prestatiedruk die heel wat mannen ervaren. Alsof je een dikke carrière en chique villa nodigt hebt om gelukkig en succesvol te zijn, en alsof emotie een zwakte is.' Later volgt de rest van hun eerste ep, die wordt begeleid door vier videoclips die samen een kortfilm vormen. Moemoe en vovo mogen trots zijn. Een willekeurige quote: 'Bij kleinkunst denken veel mensen spontaan aan meisjes met akoestische gitaren die over de zon zingen. Terwijl we ook binnen de opleiding merken dat het genre steeds elektronischer en diverser wordt. We koesteren de term, maar we brengen kleinkunst in een modern jasje.' (Fien Van der Aa) In concert: op 8/10 in het voorprogramma van Meis in Trix, Antwerpen.