De Antwerpse dj Lola Haro zag haar shows op Tomorrowland en Pukkelpop in het water vallen maar scoorde wel een wekelijkse show op Stubru. Lola Haro: 2020 had het jaar van mijn eerste volgeboekte festivalzomer moeten worden. Dat is natuurlijk helemaal anders uitgedraaid en dat was even slikken. Ik heb mijn studie stopgezet om fulltime dj te zijn. Muziek is nu mijn hobby én mijn job. Als dat plots wegvalt, val je in een zwart gat. Maar ik zie het niet als een gemiste kans. Het leven staat bij iederéén op pauze. Ik schrik er ook van hoe snel het jaar al bij al is voorbijgegaan. Hoe ben je uit dat zwarte gat geraakt? Haro: Deels door mijn radioshow op Stubru, die echt als geroepen kwam en me opnieuw een doel gaf. In theorie gaven die lockdowns me de tijd om veel nieuwe muziek te ontdekken en mijn skills te verbeteren. Maar als je geen concreet doel hebt en alle dagen in elkaar overvloeien, is het moeilijk om jezelf te motiveren. In het begin werd ik zelfs wat droevig wanneer ik met muziek bezig was, want ik kon al die fantastische platen niet delen met een publiek. Soms ben ik bang dat ik de nummers die ik tijdens de lockdown ontdekt heb zal vergeten, omdat ik er nog geen herinneringen aan heb. In de zomer mocht je wel nog enkele sets spelen, waaronder op Paradise City. Haro: Paradise City was destijds mijn eerste grotere festival, dus het voelt altijd een beetje als thuiskomen als ik er mag draaien. Bovendien hadden ze het hele bubbelgegeven inventief opgelost met vlotten op het water, was het prachtig weer en was het publiek na al dat thuiszitten euforisch. Na mijn set besefte ik des te meer wat ik al die maanden had gemist. Mis je het ook om aan de andere kant van de draaitafel te staan? Haro: Zeker. Uitgaan is voor mij een grote uitlaatklep, net zoals voor veel jongeren. Eens stevig dansen, goede muziek ontdekken, met mensen aan de praat raken: die spontane nachten mis ik even hard als het draaien zelf. Ik geloof dat er bij veel mensen een bom zal ontploffen wanneer het terug mag. Al zou ik persoonlijk liever hebben dat we langer helemaal niet kunnen feesten dan dat het onder strikte regels moet. Feestjes zijn er net om te ontladen en je miserie even te vergeten. Dan heb ik geen zin om te stressen of ik wel voorzichtig genoeg ben. Zijn er dingen die je uit deze periode hebt geleerd? Haro: Mijn carrière is erg snel gegaan, en ik stond niet altijd even hard stil bij de zotte kansen die ik kreeg. Doordat alles plots wegviel, voel ik me heel dankbaar en ben ik nog zekerder dat dit mijn passie is. Ik ben er bovendien van overtuigd dat 2021 een beter jaar zal worden. Dat móét wel.