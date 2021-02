Zolang dansen nog niet kan, peilen we wekelijks naar de temperatuur naast de dansvloer. Deze week: de Antwerpse danser Joffrey Anane.

U kent Anane van zijn collectief Osei Bantu, van TikTok, van theaterproducties als Malcolm X en van de betere vragenfilmpjes van De slimste mens ter wereld. Net als iedereen in de sector zag hij door corona heel wat projecten afgelast worden. 'Dat is natuurlijk rot als je zo veel energie in je werk steekt. Maar die eerste lockdown heeft me eigenlijk wel goed gedaan. Ik was daarvoor met zo veel dingen tegelijk bezig en had zo'n fear of missing out dat ik mezelf soms een beetje verloor. Als er één ding is dat ik het voorbije jaar heb geleerd, is het dat ik vaker nee moet zeggen. Vanaf nu kies ik enkel projecten waarin ik honderd procent mezelf kan zijn. En ik behandel mijn bioritme beter. Op tijd gaan slapen, gezond eten en mediteren doen wonderen.' Lukt het je om creatief bezig te blijven? Anane: Er is veel weggevallen, maar er kwamen ook nieuwe dingen bij. Ik heb bijvoorbeeld enkele videoclips gedraaid, kon een tijdje online lesgeven, werd gecast voor een paar commercials, ben zelf muziek beginnen te maken en mocht vragen stellen in De slimste mens. Aanvankelijk zou ik trouwens meedoen als kandidaat, maar mijn proefrondes verliepen niet zo vlot. (lacht) Verder heb ik, toen het weer even mocht, getourd met Come On Feet, een dansvoorstelling van choreograaf Quan Bui Ngoc en muzikanten Bert en Stijn Cools. En dan is er nog Afro Belg, de reeks TikTok-filmpjes waarmee je viraal ging. Anane: Tijdens de eerste lockdown zag ik plots heel veel dansende mensen op sociale media. Ik snapte er niks van. Tot ik het bestaan van TikTok ontdekte. (lacht) Ik heb de app dan maar gedownload en heb zelf ook wat van die dansfilmpjes gemaakt. Na een tijdje kwam ik de sketches van tiktokker Nicolas Caeyers tegen. Heel grappig, maar het werd me nog maar eens duidelijk hoe weinig zwarte Belgen er te zien zijn in de Belgische comedy. En dus ben ik onder de titel Afro Belg zelf sketches beginnen te maken. Over racisme, ongemakkelijke familiefeesten, rare buren en allerlei situaties die ik zelf meemaak. Daar kwam zo veel reactie op dat ik het ben blijven doen. Intussen ben ik bekender als tiktokker dan als danser, vrees ik. (lacht) Momenteel bewerk ik Afro Belg met de hulp van regisseur Anthony Nti zelfs tot een reeks voor Untold Stories, het nieuwe platform van Arenberg gecureerd door Ish Ait Hamou en Yves Ruth. Ik heb me de voorbije maanden in ieder geval niet verveeld.