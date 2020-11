De Antwerpse concertzaal Trix heeft maandag 'We Should Talk' in het leven geroepen, een initiatief om jonge professionele muzikanten psychologische ondersteuning te bieden tijdens de huidige coronacrisis.

Het gaat om een-op-eensessies met een psycholoog die ervaring heeft binnen de culturele sector. De sessies worden dit najaar georganiseerd via Zoom.

'Mentale gezondheid is van levensbelang, en toch is het moeilijk om erover te praten', klinkt het maandag bij Trix. 'Hoe open muzikanten ook zijn in songteksten, hoezeer ze zichzelf blootgeven op het podium of hoe spannend het leven als muzikant er ook uitziet.'

Nu het culturele leven opnieuw volledig stil ligt, wil Trix naar eigen zeggen stappen zetten om psychologische hulp toegankelijker te maken binnen de muzieksector. Drie psychologen die de sector kennen, moeten daarvoor zorgen.

Het doelpubliek van We Should Talk bestaat uit jonge, professionele muzikanten die bijvoorbeeld kampen met motivatieproblemen, nood hebben aan perspectief of gewoon een klankbord zoeken. Een een-op-eensessie kost 20 euro en duurt 50 minuten.

De beschikbare psychologen of therapeuten zijn Tom Hannes (tevens theatermaker en auteur), Michaël Verschaeve (drummer bij The Van Jets) en Eef Lommelen. Alle praktische informatie staat op de website van de concertzaal. (Belga)

Het gaat om een-op-eensessies met een psycholoog die ervaring heeft binnen de culturele sector. De sessies worden dit najaar georganiseerd via Zoom.'Mentale gezondheid is van levensbelang, en toch is het moeilijk om erover te praten', klinkt het maandag bij Trix. 'Hoe open muzikanten ook zijn in songteksten, hoezeer ze zichzelf blootgeven op het podium of hoe spannend het leven als muzikant er ook uitziet.' Nu het culturele leven opnieuw volledig stil ligt, wil Trix naar eigen zeggen stappen zetten om psychologische hulp toegankelijker te maken binnen de muzieksector. Drie psychologen die de sector kennen, moeten daarvoor zorgen. Het doelpubliek van We Should Talk bestaat uit jonge, professionele muzikanten die bijvoorbeeld kampen met motivatieproblemen, nood hebben aan perspectief of gewoon een klankbord zoeken. Een een-op-eensessie kost 20 euro en duurt 50 minuten. De beschikbare psychologen of therapeuten zijn Tom Hannes (tevens theatermaker en auteur), Michaël Verschaeve (drummer bij The Van Jets) en Eef Lommelen. Alle praktische informatie staat op de website van de concertzaal. (Belga)