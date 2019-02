Antwerps festival Laundry Day gaat op in Fire is Gold

Laundry Day, dat in 1998 in de Antwerpse Kammenstraat begon maar de laatste jaren doorging op het Middenvijverdomein op Linkeroever, leek al langer te worstelen met haar profiel en identiteit. In 2017 werd het dancefestival overgenomen door Atmosphere Architects, de organisatie achter onder meer Fire is Gold in Vilvoorde, en kwamen er ook hiphoppodia. Het Fire is Gold-podium was er daar één van.

'Tijdens de editie van 2018 merkten we dat de podia met Fire is Gold-muziek uitermate goed scoorden', zegt medeorganisator Wim Van der Borght. 'We kunnen en willen niet blind zijn voor deze muziek en stijl.'

En dus bundelen Laundry Day en Fire is Gold nu definitief de krachten, onder die laatste noemer. De eerste editie van het hernieuwde Fire is Gold gaat op zaterdag 24 augustus door, op de Middenvijver in Antwerpen.

De focus zal volledig op urban komen te liggen, zowel met de muziek als met de aanvullende mode -en sportactiviteiten en de FIG Talks; debatten over cultuur en actualiteit. Ook de mensen achter het Nederlandse festivalconcept Vunzige Deuntjes en de Antwerpse promotor voor hiphopconcerten Faded zetten er hun schouders mee onder.

Voor Fire is Gold, dat de voorbije twee jaren artiesten als 6ix9ine, Damso en Roméo Elvis strikte, betekent de verplaatsing naar Antwerpen een fikse schaalvergroting. Vorig jaar haalde het festival nog 5.500 bezoekers naar Vilvoorde, dit jaar wordt op meer dan 10.000 toeschouwers gemikt.

Tickets zullen 35 euro kosten, de line-up is nog niet bekend. Alle info: fire-is-gold.com.