4 star star star star star

Derde keer solo, beste keer solo voor Thom Yorke, die de lang verborgen danser in zich meer dan ooit de vrije loop laat. Losser, speelser, meer lijf en ziel.

Vijftig is hij nu, meer dan dubbel zo oud als de jonge, blonde rockgod die in 1992 so fucking special stond te wezen op MTV. Sindsdien verlegde Thom Yorke met Radiohead meer dan één steen in de rivier. 'They've both changed our idea of what popular music can be and how it can be released and marketed to us', zoals David Byrne zei, toen hij de groep eerder dit jaar introduceerde in de Rock & Roll Hall Of Fame, het Amerikaanse pantheon van de muziek. Yorke was er niet bij, want hij was i...