De Belgische zangeres Angèle heeft de award voor 'beste concert' gewonnen op de uitreiking van de 35ste editie van de Victoires de la musique. De 'Franse Grammy's' werden vrijdag toegekend.

Angèle was ook genomineerd in de categorieën 'vrouwelijke artiest' en 'audiovisuele creatie', maar die gingen naar respectievelijk Clara Luciani en het rapduo PNL.

In 2019 domineerde de 24-jarige Angèle de platenverkoop in Frankrijk met haar plaat 'Brol'.

