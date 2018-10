Angèle, Soulwax en de hiphoppers aan zet op Red Bull Elektropedia Awards

Net iets meer dan een jaar geleden ontdekte de wereld Angèle, de zus van Roméo Elvis die enkel op basis van haar door tienduizenden mensen gevolgde Instagram-account de Botanique uitverkocht. In twaalf maanden voegde de jonge popzangeres daar onder meer een bomvolle festivalzomer, een gepland concert in Vorst Nationaal en haar geinige debuutplaat Brol aan toe. Nu is de amper 22-jarige Angèle genomineerd voor zes Red Bull Elektropedia Awards:Artist Of The Year, tweemaal Best Song, tweemaal Best Video en ook Breakthrough Artist. Haar broer, die de afgelopen jaren de dans leidde, moet het dit jaar met twee vermeldingen doen.

Maar ook zonder hem scoort de Belgische hiphop. Blackwave, Dvtch Norris en Stikstof kunnen elk vier awards winnen. Ook collega's Blu Samu (4), Damso (3 nominaties), Hamza (3), Le 77 (4, waarvan één gedeeld met Zwangere Guy, die daarnaast de prijs voor Best Live Act kan winnen) Roméo Elvis, SLM, TheColorGrey, Moka Boka en Caballero & Jean Jass stranden op 2 nominaties.

Maar Stephen en David Dewaele blijven pal staan. Hun band Soulwax heeft vijf nominaties in de wacht gesleept, waaronder Artist Of The Year, Best Song, Best Album en Best Video, en hun platenfirma DEEWEE is in de running voor de Best Label-prijs. Met Asa Moto, het dj- en producersduo Oliver Geerts en Gilles Noé, is er dan ook nog eens een DEEWEE-artiest die vier prijzen kan winnen.

Eerder geraakte al bekend dat Fuse-medeoprichter Thierry Coppens een Lifetime Achievement Award krijgt en Sylvie Kreusch, producer Susobrino en Limburgs technotalent Cellini een prijs krijgen als ontdekking. Die twee laatsten kunnen daarnaast nog in de prijzen vallen. Ook Amelie Lens en Charlotte De Witte, tot nader order de twee heerseressen van de Belgische techno, kunnen twee Elektropedia Awards winnen.

Stemmen op de genomineerden kan hier vanaf 29 oktober. De prijzen worden uitgereikt tijdens een feestelijke avond op 13 november.

Alle prijzen op een rij

ARTIST OF THE YEAR

Angèle

blackwave.

DVTCH NORRIS

Roméo Elvis x Le Motel

Soulwax

STIKSTOF

Damso

Hamza

Amelie Lens

Charlotte De Witte

BEST SONG

Angèle - Je Veux Tes Yeux

Angèle - La Loi de Murphy

blackwave. - Whasgood?!

Damso - Feu De Bois

DVTCH NORRIS ft. Bhavi - Toothpick

Soulwax - Essential Four

STIKSTOF - Gele Blokken

Baloji - Peu De Chagrin - Bleu De Nuit

Innershades - Forever In Boccaccio

Le 77 ft. Zwangere Guy & Blu Samu - Bawlerangers

BEST REMIX

Aleksandir - Yamaha (Asa Moto)

Chaka Kahn - Khan's Groove (AliA & Trian Kayhatu)

Childish Gambino - This Is America (Ekany)

Intimacy - It's How I Feel (Innershades)

Kendrick Lamar - Big Shot (Danga)

Rone - Wave (Locked Groove)

Sven Van Hees - Summer Night (Maxim Lany)

2 Times Nothing - Uskumatu (Mambele)

2 Times Nothing - Uskumatu (Moodprint)

Swae Lee & French Montana - Unforggetable (Hush Hush)

CHASE AWARD (BEST NEW URBAN)

Blu Samu

Bryan MG

Eddy Ape

Glints

Jay MNG

K1D

Lord Gasmique

Luie Louis

Moka Boka

Venlo

BEST ALBUM

Damso - Lithopédion

DVTCH NORRIS - I'm Sad, I Wanna Make It

Hamza - 1994

Le 77 - Bawlers

Soulwax - Essential

STIKSTOF - Overlast

Isha - La Vie Augmente Vol. 2

Stavroz - Kasambila

Asa Moto - Playtime

TheColorGrey - For What It's Worth

BEST PRODUCER

Asa Moto

Cleveland

DC Salas

Le Motel

Yung Yello

Corrupted

DkA

Hiele

Thomas Neyens (Kiani & His Legion)

Jeroen De Pessemier (Oscar And The Wolf)

BEST LIVE ACT

Oscar And The Wolf

blackwave.

Coely

DVTCH NORRIS

Roméo Elvis x Le Motel

Soulwax

STIKSTOF

STUFF.

Zwangere Guy

TheColorGrey

BEST LABEL

PIAS

Basic Moves

DEEWEE

Ensemble

Stroom

Frontal

Le Pacifique

Jaune Orange

Top Notch Belgium

Form and Function

BREAKTHROUGH ARTIST/DJ/PRODUCER/MC

Angèle

Blu Samu

Cellini

Dijf Sanders

Susobrino

AliA

Farrago

SLM

Moka Boka

DTM Funk

BEST VIDEO

Angèle - Je Veux Tes Yeux (Charlotte Abramow)

Angèle - La Loi de Murphy (Charlotte Abramow)

Bazart - Grip (Omarm me) (Boudy 'Brighang' Verleye)

blackwave. - Swangin' (Aäron Beyers & Eloi Cyuzuzo Nsanzabandi)

Caballero & JeanJass ft. Krisy - Toujours les mêmes (Cyprien Delire)

Faces On Tv - Dancing After All (Jeroen Mylle)

Hamza - Life (Sidney Van Wichelen)

Le 77 - Ladybawler (Emilien Vekemans)

SLM ft. Sparrow - Aba (Eloi Nsanzabandi & Aäron Beyers)

Stromae - Défiler (Luc Junior Tam & Sacha Wiernik)

BEST NIGHTLIFE PHOTOGRAPHER

Annika Wallis

Casper Cox

Fille Roelants

Indi Mouart

Jennifer Kesteleyn

Kemizz

Lars Duchateau

Lawrence Schoonbroodt

Nachtschaduw

Tim Schrijnemakers

MARC MEULEMANS AWARD (GRAPHIC DESIGN)

All Eyes On Hip Hop (Stephanie Specht)

Asa Moto - Playtime EP (Ill-Studio)

Blu Samu - Moka (Mathieu Tessier)

C12

Caballero & JeanJass - Double Hélice 3 (Guillaume Kayacan)

Detka

Hush Hush (Uber & Kosher)

Le 77 - Bawlers (Emilien Vekemans)

Soulwax - Essential (Ill-Studio)

Susobrino - Mapajo EP

BEST PARTY

BSMNT

Contrair

DTM Funk Invites

Gay Haze

HE4RTBROKEN

SPEK

Splen

Under My Garage

Vice City

We Bring You

BEST (REALLY BIG) PARTY

1988

ABSTRKT

All Eyes On Hip Hop

Deep In House

Exhale - by Amelie Lens

FCKNYE

Full Circle

Kozzmozz

RAMPAGE

TRILLERS

BEST FESTIVAL

Couleur Cafe

Dour Festival

Extrema Outdoor

HORST

Les Ardentes

Listen Festival

Paradise City

Pukkelpop

Tomorrowland

WECANDANCE

BEST MEDIA

Chase

Check

Fuzz Magazine

Goûte Mes Disques

Kiosk Radio

Poppunt Magazine

Subbacultcha!

Tarmac

The Word

VICE Belgium

BEST RADIO

Back To Niceness (BRUZZ)

Charlotte De Witte (Studio Brussel)

Faisal (Studio Brussel)

Flag (Tarmac)

Lefto (Studio Brussel)

Nosedrip (NTS)

Supafly (Bruzz)

Switch (Studio Brussel)

This Is Belgium (NTS)

Urbanice (MNM)

BREAKTHROUGH PARTY/FESTIVAL/CLUB

C12

Cycle Four

Elrow Town Festival

FiftyFifty Sessions

Hip Hub Hooray

Karaat (KRT)

LifeSnacks Open Air

Out The Frame

Red Bacon

Supervue Festival