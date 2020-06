Dour heeft de eerste namen voor de editie van 2021 gelost. Op de affiche staan onder meer Amelie Lens, Angèle, Carl Cox, Modeselektor, Roméo Elvis, Niska en Sven Väth.

De editie van dit jaar werd, net zoals de rest van de festivals deze zomer, afgelast vanwege de coronapandemie en verschoven naar 2021. 'We grijpen die dubbele wachttijd aan om van Dour Festival 2021 een historische editie te maken, met tien keer zoveel liefde en een bijzondere programmatie', zegt de organisatie in een persbericht.

Angèle speelt volgend jaar exclusief in de Last Arena. Het wordt trouwens haar enige festivaloptreden in België. In 2018 was de jonge Brusselse ook al van de partij, maar intussen is ze uitgegroeid tot een internationale ster. De Frans-Congolese artiest Niska is de tweede headliner die bevestigd heeft voor de Last Arena.

Ook Roméo Elvis treedt op in de Last Arena. Voor de technoliefhebbers komen Sven Väth, Carl Cox en AZF langs. Ook op de affiche van volgend jaar: de Antwerpse Amelie Lens, Honey Dijon en The Black Madonna, twee militante bands uit Chicago, het duo Modeselektor en Squarepusher, de grootmeester van de IDM en drill and bass.

Hebben ook hun komst bevestigd: Palms Trax, de jongste revelatie van de Franse rap Josman, Princess Nokia, Freeze Corleone, Lala &ce, Caballero & JeanJass, Black Sun Empire feat. Multiplex, Dirtyphonics LIIVE, Yseult en Black Lips.

Dour maakt de komende maanden de 200 andere namen bekend die de affiche van 2021 zullen vervolledigen. Super Early Bird Tickets zijn te koop vanaf 1 juli. (Belga)

