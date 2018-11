Angèle maakt favorietenrol waar op Red Bull Elektropedia Awards

Zes nominaties sleepte Angèle maar liefst in de wacht voor de achtste editie van de Red Bull Elektropedia Awards, de zelfverklaarde Oscars van het Belgische nachtleven. Daarvan kon de zangeres er dinsdagavond drie verzilveren: ze werd niet alleen Artist Of The Year, maar kreeg ook de prijzen voor Best Song (met Je veux tes yeux) en Breakthrough Artist. Haar broer Roméo Elvis, die de afgelopen jaren het prijzencircus beheerste, hield het dit jaar bescheiden met een award voor beste live-act, samen met zijn maatje Le Motel, die zichzelf opvolgt als Best Producer.

Nog Brussels succes was er voor Damso, die met Lithopédion het beste album maakte, en de Brusselse club C12, die pas werd geopend in de Horta Gallery tussen het Centraal Station en de Grote Markt en bekroond werd als Breakthrough Party/Festival/Club Award. Studio Brussel-dj Lefto ging net zoals in 2016 naar huis met de Award voor Best Radio. Onze hoofdstad moest wel de duimen leggen in de categorie Best Club. De Brusselse technotempel Fuse werd onttroond door de Gentse club Kompass.

Prijs voor de Decadance

Amelie Lens kon zichzelf dan weer niet opvolgen als beste dj van het land. Ze werd derde in de populariteitspoll en moet Charlotte De Witte, die andere Belgische technokoningin, voorlaten. Maar bovenaan de Belgian DJ Top 100 stond, voor de vijfde keer alweer, 2manydjs. De Dewaele-broertjes maakten met hun band Soulwax, hun label DEEWEE en Asa Moto, een van de artiesten op dat label, kans op nog acht andere prijzen, maar daar grepen ze allemaal naast.

Red Bull Elektropedia maakte van enkele prijzen al eerder de winnaar bekend. Zo zijn zangeres Sylvie Kreusch, producer Susobrino en techno-dj en -producer Cellini de Most Promising Artists van 2018 en werd Thierry Coppens, medeoprichter van de Fuse, bedacht met een Lifetime Achievement Award. Dinsdag reikte de organisatie nog een extra carrièreprijs uitaan Bart & Yves De Kegel. De oprichters van de Gentse club Decadance maakten begin deze maand bekend dat ze hun zaak na 22 jaar gaan sluiten.